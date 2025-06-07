Страшные последствия

Астрономы предупреждают: если звезда, свободно путешествует между галактиками, приблизится к нашей Солнечной системе, это может иметь фатальные последствия. Один из потенциальных сценариев – Земля потеряет стабильную орбиту и будет выброшена в холодное и безжизненное межзвездное пространство. Другой вариант – гравитационное воздействие звезды нарушит орбиты других планет, и какая-то из них может столкнуться с нашей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Icarus.

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Исследование ученых моделирует именно такие сценарии. В нем главный автор Натан Кайб, астроном из Института планетных наук, отмечает: гравитационное воздействие даже далекой звезды может изменить орбиты планет-гигантов нашей системы более чем в десять раз сильнее, чем предполагалось ранее.

Это может иметь цепную реакцию:

В частности, орбита Меркурия станет такой вытянутой, что он может врезаться в Солнце или в Венеру.

Дальше все посыплется как домино. Например, Венера или Марс могут врезаться в Землю .

. Если Земля и избежит таких столкновений, она может быть гравитационно отброшена к Юпитеру, который, в свою очередь, способен вытолкнуть ее в межзвездный вакуум. После того как планета останется без солнечного тепла, а впоследствии и света, все живое на поверхности погибнет, а температура навсегда опустится до десятков или сотен градусов ниже нуля.

Впрочем, шанс на такой апокалипсис пока что невелик. Кайб отмечает, что вероятность того, что подобная звезда пройдет на расстоянии 100 астрономических единиц (а это в сто раз дальше, чем расстояние от Земли до Солнца), составляет лишь 5 % в течение следующих пяти миллиардов лет. Что касается худших сценариев – они имеют еще более низкие шансы: около 0,2 %.

Интересно, что такие события могли уже случаться в прошлом. В предыдущих работах Кайб предполагал, что примерно три миллиона лет назад Земля претерпела изменения орбиты именно из-за пролёта блуждающей звезды. Это могло повлиять на климат планеты, серьезно его нарушив.