"Дурні" телефони – порятунок в епоху цифрової перевантаженості, але чи проживуть вони до 2030

У світі, де смартфони стали невід’ємною частиною повсякденного життя, кнопкові телефони, здавалося б, мали б залишитися в минулому. Проте, останні тенденції свідчать про зростаючий інтерес до цих простих пристроїв серед різних категорій населення і навіть принципово новий ринок пристроїв – dumb phones.

Здавалося б, часи "цеглинок" із монохромними екранами давно минули. Але дедалі більше людей свідомо повертаються до них, шукаючи простоту, тишу і цифровий баланс. Це не просто ностальгія – це новий тренд, який відображає зміну ставлення до технологій, розповідає 24 Канал.

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Хто і навіщо сьогодні купує кнопкові або "дурні" телефони

Повернення кнопкових телефонів помітне у кількох соціальних групах.

По-перше , це молодь, особливо покоління Z, яке втомилось від постійного скролінгу в Instagram чи TikTok. У США, Великій Британії та Німеччині спостерігається популяризація так званих "dumb phones" – простих телефонів із функціями дзвінків і SMS. Молоді люди купують такі пристрої, щоби навмисно обмежити свій цифровий час. Це частина ширшого руху digital detox.

, це молодь, особливо покоління Z, яке втомилось від постійного скролінгу в Instagram чи TikTok. У США, Великій Британії та Німеччині спостерігається популяризація так званих "dumb phones" – простих телефонів із функціями дзвінків і SMS. Молоді люди купують такі пристрої, щоби навмисно обмежити свій цифровий час. Це частина ширшого руху digital detox. По-друге , кнопкові телефони залишаються популярними серед старшого покоління. Літні люди часто обирають їх через простоту управління, велику клавіатуру, гучний динамік і тривалий час роботи батареї. Тут спрацьовує не лише комфорт, а й довіра: багато користувачів старшого віку не бачать сенсу у складному інтерфейсі смартфонів.

, кнопкові телефони залишаються популярними серед старшого покоління. Літні люди часто обирають їх через простоту управління, велику клавіатуру, гучний динамік і тривалий час роботи батареї. Тут спрацьовує не лише комфорт, а й довіра: багато користувачів старшого віку не бачать сенсу у складному інтерфейсі смартфонів. Ще одна цільова група – батьки, які купують кнопкові телефони дітям як перший мобільний пристрій. Це дозволяє підтримувати зв’язок, не ризикуючи дитячою залежністю від екрана.

А тепер трохи цифр:

Згідно з даними консалтингової компанії CCS Insight, у Великій Британії у 2024 році було продано 450 тисяч кнопкових телефонів, що на 50 тисяч більше, ніж у попередньому році, розповідає Reuters.

У Західній Європі продажі зросли на 4% порівняно з 2023 роком. Цей тренд пояснюється зростаючими побоюваннями щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров’я молоді та бажанням батьків забезпечити своїм дітям більш безпечне цифрове середовище.

Опитування батьків у США у 2023 році показало, що 67% з них вважають надмірне використання пристроїв головною проблемою здоров’я своїх дітей. У відповідь на це, багато шкіл у різних країнах запровадили політику обмеження або заборони використання смартфонів, а уряди розглядають законодавчі ініціативи щодо обмеження доступу до соціальних мереж для молоді.

Якими є сучасні "кнопкові" телефони

Сучасні dumb phone значно відрізняються від моделей 2000-х. Частина з них підтримує 4G, мають базові функції інтернету, простий браузер або навіть застосунки типу WhatsApp. Деякі більше не назвеш кнопковими, адже є девайси з повністю сенсорними екранами, але "обрізаними" функціями.

Водночас більшість таких телефонів не дозволяють завантажувати ігри, соцмережі або стрімінгові сервіси, що й робить їх привабливими для тих, хто хоче "відключитися".



Pure / Фото Mudita

Та й тривалий серфінг в мережі з такого девайса не назвеш комфортним, тож взаємодії зводяться до мінімуму дозволяючи власнику такого телефона залишатися на зв'язку для найбільш важливих справ, якщо це справді потрібно.



F1 Horizon / Фото Sunbeam

Є й такі девайси, які придатні виключно для дзвінків та коротких повідомлень. Їх монохромні екрани не великі, а дизайн максимально утилітарний – нічого зайвого.



MP02 / Фото Punkt

Такі бренди, як Nokia (HMD Global), Punkt та Light Phone, активно просувають свою продукцію у ніші мінімалізму. Наприклад, Light Phone позиціонує себе взагалі як "телефон без інтернету, створений для використання якнайменше".



Light Phone III / Фото Light

Водночас далеко не всі dumb phones можна назвати "dumb". Існують пристрої, які є повноцінними багатофункціональними смартфонами здатними робити фото та обробляти інформацію за допомогою штучного інтелекту.

Одним з таких, наприклад, є Wisephone II, який рекламують, як "the world’s smartest dumb phone", або найрозумніший дурний смартфон.



Wisephone II / Фото Techless

А ще є кнопкові qwerty смартфони з монохромним екраном, але достатнім функціоналом для тих, хто хоче менше відволікатися, але продовжувати повноцінно працювати.



Minimal Phone / Фото The Minimal Company

Чому цей тренд має шанси вижити до 2030 року

Попри те, що кнопкові телефони навряд чи коли-небудь знову займатимуть провідні позиції на ринку мобільних пристроїв, є всі підстави вважати, що вони збережуть свою популярність у певних нішах щонайменше до 2030 року. Причини цього очевидні:

Цифрове перевантаження: зростаюча тривога, залежність від соціальних мереж і психологічна втома стимулюють попит на прості рішення. Бажання контролювати час і увагу: люди свідомо обирають "аналоговий" підхід до життя. Функціональна достатність: дзвінки, повідомлення, довгий заряд і надійність – те, що не потребує оновлення щороку. Політика приватності: деякі користувачі обирають прості телефони через меншу кількість трекінгу, реклами і втручання у приватне життя.

Тож до 2030 року ринок кнопкових телефонів, найімовірніше, залишиться нішевим, але стабільним. Він буде обслуговувати користувачів, які шукають цифрову паузу і тих, кому потрібен простий та надійний пристрій без відволікаючих факторів.

Водночас виробники зможуть адаптувати кнопкові телефони під нові реалії: застосунки eSIM, елементи голосового управління, базовий захист даних і енергоефективні дисплеї. А це вже поява зовсім нового виду пристроїв на межі кнопкових телефонів та смартфонів.

Ці розумні девайси отримуватимуть простий дизайн, сенсорне керування, але монохромні, часто зменшені екрани. Також деякі виробники – переважно стартапи, намагаються створити щось абсолютно нове – девайс, який замінить смартфон, але зможе виконувати усі важливі функції завдяки штучному інтелекту та голосовому керуванню. І хоч зараз ці пристрої працюють не достатньо добре, з часом це може змінитися.