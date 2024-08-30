Все про місію Polaris Dawn, коли вперше в історії цивільна людина вийде у відкритий космос

Космічний туризм зародився не так давно, але вже відгриміло кілька гучних місій, які мають статус історичних. Цивільні особи наблизилися до межі космосу, відвідали його та побували на МКС. Настав час чергової історичної місії, коли звичайні люди з Землі покинуть безпечний корабель і вийдуть у відкритий та нещадний простір космосу.

Кілька слів про політ

Забезпеченням місії Polaris Dawn займається приватна космічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска. Політ спершу було заплановано на 26 серпня, однак через виявлені проблеми та погодні умови його перенесли. Наразі точної дати невідомо, але він відбудеться найближчим часом, повідомляє Техно 24.

А тим часом SpaceX готує історичну місії Fram2 над полюсами Землі – раніше цього не робив ніхто

Polaris Dawn – перша з трьох очікуваних місій програми Polaris. Усе фінансування покриває мільярдер-філантроп Джаред Айзекман, який раніше вже співпрацював зі SpaceX в рамках місії Inspiration4. Тоді Айзекман вперше відвідав космос з трьома іншими цивільними особами, однак двоє з них були сертифікованими пілотами-професіоналами, втім саме Inspiration4 була першою повністю цивільною місією у космос, де не було жодного професійного астронавта.

Inspiration4 відгриміла успіхом, а Айзекману вдалося зібрати 250 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні Святого Іуди в Мемфісі. Тепер він сподівається повторити це досягнення завдяки Polaris Dawn, та інших місій програми.

Айзекман та екіпаж Polaris Dawn піднімуть космічний корабель Dragon вище, ніж будь-яка інша пілотована місія з часів завершення програми "Аполлон" у 1970-х роках.

Під час польоту екіпаж також протестує і перевірить новий і вдосконалений дизайн спеціального скафандра SpaceX у вакуумі космосу, колективно здійснивши першу повністю цивільну позакорабельну діяльність (EVA).

(EVA). Капсула Crew Dragon матиме особливий інтер'єр, модифікований для перебування у вакуумі.

Екіпаж місії



Члени екіпажу Crew Dragon місії Polaris Dawn / Фото SpaceX

Перші двоє членів екіпажу добре знайомі, ще ж і надо, вони партнери. Джаред Айзекман і Скотт Потіт обидвоє керували попередньою місією Inspiration4, а ще вони полюбляють літати на літаках. Потіт взагалі відставний військовий пілот, який брав участь у бойових діях.

Джаред Айзекман Командир місії Polaris Dawn Джаред Айзекман засновник компанії Shift4 Payments, яка і зробила його мільярдером. Він вперше полетів у космос як командир місії SpaceX Inspiration4 у вересні 2021 року. Крім того, він здійснив швидкісну навколосвітню подорож. Раніше Айзекман володів компанією з підготовки реактивних пілотів Draken International і літав на власних пост-військових літаках. Він має близько 7 000 годин льотного стажу.

Скотт "Кідд" Потіт Пілот місії Polaris Dawn Скотт – підполковник Військово-повітряних сил США (ВПС США) у відставці, пілот з більш ніж 3200 годинами нальоту і більш ніж 400 годинами бойових дій. Потіт є давнім діловим партнером Айзекмана, він працював директором з розвитку бізнесу в Draken International та віце-президентом зі стратегії в Shift4. Під час проекту Inspiration4 Потіт виконував обов'язки директора місії, координуючи операції на землі під час першого космічного польоту Айзекмана.

Наступні двоє членів екіпажу цікаві тим, що вони обидвоє інженери SpaceX і це буде перший випадок в історії космічної галузі, коли звичайні інженери, які раніше працювали над космічним кораблем, зможуть осідлати його та полетіти в космос.

Сара Гілліс Спеціалістка місії Polaris Dawn Сара Гілліс – провідна інженерка з космічних операцій у SpaceX. Вона відповідала за підготовку екіпажу Inspiration4. Крім того, вона має досвід роботи в місіях SpaceX Demo-2 і Crew-1, а також підтримувала інші вантажні місії SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС) для NASA.

До речі, Гілліс – скрипалька з класичною освітою, яка приєдналася до SpaceX як стажерка у 2015 році, вивчаючи інженерію та танці в Університеті Колорадо в Боулдері.

Анна Менон Спеціалістка місії Polaris Dawn Анна Менон також є провідною інженеркою з космічних операцій у SpaceX. Раніше вона обіймала посаду директора місії в диспетчерській SpaceX. Менон керує розробкою операцій екіпажу та його зв'язком. До роботи в SpaceX Менон сім років працювала в NASA в ролі біомедичного контролера польотів на МКС, де очолювала біомедичні операції під час 47 та 48 експедицій МКС.

Цікаво, що Менон мріяла про політ у космос відтоді, як її вчителька четвертого класу Елісон Сміт Балч взяла її на екскурсію до NASA. Балч була донькою астронавта Майкла Дж. Сміта, який трагічно загинув під час аварії космічного шатла "Челленджер" у 1986 році.

Тренування екіпажу

Екіпаж Polaris Dawn готується до історичної місії за допомогою інтенсивних тренувань та інноваційних симуляцій.

Слід зазначити, що місія початково планувалася на кінець 2022 року, запуск місії неодноразово затримувався, що призвело до перенесення його на літо 2024 року, а тепер, схоже, він відбудеться восени – у перші дні вересня.

Та попри ці невдачі, екіпаж ретельно готувався до майбутніх випробувань, приділяючи значну увагу командній роботі, управлінню стресом і новаторським методам тренування позашляхової активності (EVA), простими словами – вихід екіпажу в космос за межі космічного корабля.

Екіпаж, включаючи Айзекмана та інших, провів останні три роки, інтенсивно готуючись до своєї місії. Спираючись на багатий досвід NASA, їхня підготовка ґрунтувалася на згуртованості групи та командній роботі, а сценарії були розроблені таким чином, щоб виявити та посилити сильні та слабкі сторони кожного члена команди.

Режим тренувань

Підготовка екіпажу включала широкий спектр складних вправ, покликаних імітувати фізичні та психічні навантаження, з якими вони зіткнуться в космосі.

Потіт розповів, що команда займалася підводним плаванням, альпінізмом, стрибками з парашутом і польотами на реактивному літаку з великою перевантаженням. Ці види діяльності були обрані для того, щоб викликати стрес і допомогти екіпажу відчути себе комфортно в незручних ситуаціях.



Екіпаж займався альпінізмом та іншими тренуваннями / Фото Polaris Program

Підготовка до виходу у відкритий космос

Одним з найбільш унікальних аспектів підготовки екіпажу Polaris Dawn є підготовка до виходу у відкритий космос (EVA). На відміну від традиційної підготовки астронавтів NASA, яка часто відбувається в Лабораторії нейтральної плавучості (NBL) у Г'юстоні, команді Polaris Dawn довелося адаптуватися через часові обмеження та логістичні проблеми.



Так тренуються астронавти NASA / Фото NASA

Інженери SpaceX в Готорні, штат Каліфорнія, розробили інноваційну систему канатів, шківів і противаг всередині симулятора капсули Dragon, щоб імітувати ефекти мікрогравітації. Ця система дозволяє екіпажу відпрацьовувати процедури EVA у високоточних умовах без необхідності занурення у воду.

Революційний костюм SpaceX

4 травня SpaceX представила новий скафандр EVA, який дуже нагадує товстішу версію скафандрів IVA, які раніше носили астронавти під час місій Crew Dragon. Саме його використовуватимуть члени екіпажу місії Polaris Dawn.

У SpaceX раніше розповідали про виклики, пов'язані з модернізацією скафандра IVA, щоб він відповідав вимогам виходу у відкритий космос, зберігаючи при цьому його існуючі функціональні можливості.

Одним із викликів насправді було переконатися, що збережено всю функціональність скафандра IVA, на додаток до нових можливостей, які передбачають вихід у відкритий космос.

Щоб спростити місію, екіпаж Polaris Dawn використовуватиме лише костюми EVA, усуваючи потребу в окремих скафандрах IVA.



Скафандр SpaceX EVA / Фото SpaceX

Ключові вдосконалення та особливості

Костюм EVA має кілька значних удосконалень, таких як модернізована система терморегулювання, що містить матеріали з міжступеневого простору ракети Falcon 9 і Cargo Dragon. Забрало шолома також було покращено за допомогою нового покриття мідного кольору, обробленого за допомогою того ж процесу оксиду індію та олова, що й вікно купола Inspiration4. Забрало призначене для герметизації скафандра, підтримання тиску, забезпечення оптичної чистоти, управління тепловими умовами та захисту екіпажу від шкідливих світлових хвиль.

Нові скафандри EVA оснащені пуповинним портом для забезпечення життєдіяльності під час виходу у відкритий космос, а також ручкою охолодження для регулювання внутрішньої температури. Технічні фахівці також зосередилися на поліпшенні суглобів і мобільності скафандра.

Ротатори на руках, плечах і зап'ястях були спеціально розроблені таким чином, щоб залишатися м'якими і гнучкими під час фаз без тиску, таких як запуск або входження в атмосферу, щоб запобігти дискомфорту або травмам. Під тиском ці суглоби стають жорсткими, щоб забезпечити необхідну рухливість для виконання завдань EVA.

Завдання місії Polaris Dawn

Після запуску Polaris Dawn екіпаж підніметься на високу еліптичну орбіту, досягнувши максимальної висоти 1200 кілометрів і мінімальної висоти 190 кілометрів. Після завершення декількох орбіт космічний корабель Dragon підніметься в апогей до 1 400 кілометрів, що стане найвищою висотою, на яку людина піднімалася з часів "Аполлона-17" у 1972 році. Саме на цій високій орбіті екіпаж Polaris Down проводитиме більшість своїх досліджень.

Дослідження радіаційного поясу Ван Аллена

Траєкторія місії приведе екіпаж до частини радіаційного поясу Ван Аллена – регіону, наповненого магнітними пастками високоенергетичних заряджених частинок, розташованих між Землею та Місяцем. У той час як більшість людських космічних польотів в останні десятиліття були зосереджені на вивченні впливу мікрогравітації та радіації на низькій навколоземній орбіті (НОО), Polaris Dawn має на меті дослідити ці ефекти в більш інтенсивному середовищі далекого космосу.

Дослідження та експерименти

Протягом своєї п'ятиденної місії екіпаж Polaris Dawn проведе близько 40 експериментів. Ці дослідження будуть зосереджені на низці тем, критично важливих для здоров'я людини та майбутнього космічних досліджень, зокрема

Моніторинг венозної газової емболії (ВГЕ) : Екіпаж використовуватиме ультразвук для виявлення та кількісної оцінки ВГЕ, що сприятиме вивченню схильності людини до декомпресійної хвороби.

: Екіпаж використовуватиме ультразвук для виявлення та кількісної оцінки ВГЕ, що сприятиме вивченню схильності людини до декомпресійної хвороби. Дані про радіаційне середовище : Місія збиратиме дані про космічну радіацію, щоб краще зрозуміти її вплив на біологічні системи людини.

: Місія збиратиме дані про космічну радіацію, щоб краще зрозуміти її вплив на біологічні системи людини. Мультиомічні аналізи : Біологічні зразки будуть зібрані і збережені для довгострокового аналізу в Біобанку, що сприятиме ширшому розумінню здоров'я людини в космосі.

: Біологічні зразки будуть зібрані і збережені для довгострокового аналізу в Біобанку, що сприятиме ширшому розумінню здоров'я людини в космосі. Нейро-окулярний синдром, пов'язаний з космічним польотом (SANS): Екіпаж проведе дослідження SANS, що становить значний ризик для здоров'я людини під час тривалих космічних польотів.

Експеримент з лазерного зв'язку

Окрім біологічних досліджень, Polaris Dawn планує випробувати систему лазерного зв'язку з використанням супутникової мережі Starlink компанії SpaceX. Хоча подробиць про цей експеримент небагато, Айзекман натякнув, що він може революціонізувати зв'язок для майбутніх космічних місій, зменшивши залежність від традиційних наземних станцій і старих супутникових систем.

Айзекман наголосив, що цей експеримент має вирішальне значення для майбутнього польотів людини в космос, передбачаючи час, коли потенційно сотні космічних кораблів можуть бути задіяні в дослідницькій діяльності. Ця місія може закласти основу для нової ери космічного зв'язку і досліджень, розширивши межі можливого.

Перший в історії цивільний вихід у відкритий космос

Після дослідницької фази на максимальній висоті 1400 кілометрів екіпаж Polaris Dawn знизить орбіту до 700 кілометрів, щоб здійснити вихід у відкритий космос.

На відміну від типових виходів у відкритий космос на Міжнародній космічній станції (МКС) або попередніх космічних кораблях, які використовують шлюз для безпечного переходу астронавтів з герметичного середовища космічного корабля у вакуум космосу, космічний корабель Dragon не має такої можливості. Ця відсутність вимагає іншого підходу.



Айзекман та Потіт вийдуть у відкритий космос / Ілюстрація SpaceX

Чому відсутність шлюзової камери, це проблема?

На МКС та подібних космічних кораблях астронавти, які здійснюють вихід у відкритий космос, спочатку герметично закриваються в шлюзовій камері, яку потім повільно розгерметизують, щоб уникнути ризиків, пов'язаних зі швидкою декомпресією. Цей процес гарантує, що різниця в тиску між внутрішньою частиною космічного корабля і вакуумом космосу не завдасть жодної шкоди.

Щоб підготувати своє тіло до виходу у відкритий космос, астронавти також проходять протокол попереднього дихання, подібний до процедур, які використовують глибоководні водолази або пілоти висотних польотів. Цей протокол передбачає тривале дихання чистим киснем для виведення азоту з організму, що знижує ризик декомпресійної хвороби.



Вихід відбуватиметься прямо з космічного корабля / Ілюстрація SpaceX

Однак, оскільки Dragon від SpaceX не має шлюзової камери, для виходу у відкритий космос необхідно розгерметизувати всю кабіну, піддавши весь космічний корабель впливу космічного вакууму. Цей унікальний виклик вимагає від екіпажу Polaris Dawn змінити традиційну процедуру підготовки.

Це буде унікальний досвід для майбутнії місій SpaceX

Успіх цього польоту стане важливою віхою не лише для Polaris Dawn, але й для SpaceX, оскільки він дозволить перевірити нові скафандри EVA та інноваційні процедури, необхідні для космічного корабля Dragon. Ці досягнення мають вирішальне значення для майбутнього дослідження космосу людиною, особливо з огляду на те, що SpaceX і програма Polaris мають на меті розширити свою діяльність за межі низької навколоземної орбіти.

Майбутні місії Polaris Program

Хоча конкретні деталі другого і третього польотів програми Polaris залишаються нерозкритими, Джаред Айзекман раніше зазначав, що для фінальної місії буде використано Starship компанії SpaceX, за умови, що він буде готовий до польоту. Айзекман також припустив, що майбутні місії Polaris можуть відіграти певну роль у збереженні і продовженні терміну служби застарілих космічних місій.

Одна з таких ініціатив включає пропозицію обслуговувати космічний телескоп "Габбл", потенційно виводячи його на вищу орбіту для продовження терміну його експлуатації. Крім того, Айзекман висловив занепокоєння з приводу можливого закриття рентгенівської обсерваторії Чандра через брак фінансування, і навіть написав листа адміністратору NASA Біллу Нельсону з проханням вирішити цю проблему.

Цікаво SpaceX готується до п'ятого випробувального польоту Starship, однак місію ще не схвалило FAA

А тим часом SpaceX повідомила про те, що попередній прогноз погоди передбачає несприятливі умови на момент повернення екіпажу на Землю, тож місію досі тримають у відкладеному режимі, а нову дату планового запуску повідомлять, як тільки настане можливість підрахувати сприятливий прогноз.