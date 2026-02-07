Таємниці невидимих хвиль: що таке радіація і чому вона вбиває

Ми щодня стикаємося з випромінюванням різного роду, навіть не замислюючись про його походження. Від сонячного світла до сигналів мобільних телефонів – світ навколо нас буквально пронизаний енергією. Однак існує особливий вид випромінювання, здатний змінювати структуру матерії на атомному рівні. Ця невидима сила викликає водночас і страх, і захоплення.

Як виникає радіоактивність?

Радіація у широкому фізичному розумінні є процесом передачі енергії у просторі за допомогою хвиль або частинок. Проте у повсякденному житті під цим терміном зазвичай розуміють саме іонізуюче випромінювання – потік, чия енергія настільки велика, що він вибиває електрони з оболонок атомів, перетворюючи їх на електрично заряджені іони й у результаті фактично руйнуючи молекулярну структуру, включаючи ДНК у клітинах, пише 24 Канал.

Це явище бере свій початок у самому серці матерії – атомному ядрі. Ядро будь-якого атома утворене частинками двох видів: протонами та нейтронами. Кількість протонів є визначальною, оскільки саме вона вказує на вид хімічного елемента та його місце у періодичній системі. Нейтрони ж відіграють роль специфічного клею, що стабілізує систему, протидіючи силам електричного відштовхування між позитивно зарядженими протонами.

Для легких елементів ідеальне співвідношення цих частинок становить приблизно 1 до 1. Проте у міру зростання атомного номера ядру стає дедалі важче підтримувати цілісність, і для стабільності йому потрібно значно більше нейтронів.

Коли цей баланс порушується або ядро є занадто великим, воно стає нестабільним. Такі нестійкі атоми називають радіоізотопами або радіонуклідами. Стабільність кожного конкретного нукліда залежить від складу його ядра та енергії зв'язку між частинками.

У ядерній фізиці існує поняття долини стабільності – регіону на діаграмі нуклідів, де розташовані найбільш стійкі ядра. Усі елементи, що мають атомний номер понад 82 (починаючи з полонію), взагалі не мають стабільних ізотопів і з часом неминуче розпадаються. Під час цього процесу ядро позбувається надлишку енергії, випромінюючи частинки або електромагнітні кванти.

Чому радіація здатна руйнувати живе?

Чому ж радіація становить таку серйозну загрозу для здоров'я? Якщо неіонізуюче випромінювання, як-от мікрохвилі, просто передає речовині теплову енергію, то іонізуюче діє подібно до мікроскопічних екстремально швидких куль. Потрапляючи в живу клітину, високоенергетичні частинки або гамма-кванти викликають хаотичне руйнування хімічних зв'язків та пошкодження біологічних структур.

Найбільш критичною мішенню в організмі є молекула ДНК, яка знаходиться в ядрі клітини та зберігає всю генетичну інформацію. Влучання радіації може призвести до одинарних або подвійних розривів її ланцюгів. Клітини мають складні механізми репарації (відновлення), проте при високих дозах або невдалому виправленні помилок виникають мутації. Це, своєю чергою, призводить до розвитку злоякісних пухлин, генетичних аномалій у нащадків або миттєвої загибелі клітин. Особливо чутливими до такого впливу є діти, підлітки та вагітні жінки.

Які види випромінювання існують?

Різні види випромінювання мають неоднакову проникну здатність, що важливо враховувати для захисту:

Альфа-випромінювання складається з важких частинок, які можна зупинити звичайним аркушем паперу або верхнім шаром людської шкіри. Проте вони завдають непоправної шкоди, якщо радіоактивна пилинка потрапить всередину організму з їжею, водою чи через органи дихання.

Бета-частинки здатні проникати у тканини на глибину до двох сантиметрів.

Найбільшу проникну здатність мають гамма-кванти, які можуть проходити крізь людське тіло наскрізь, і для захисту від них необхідні товсті шари бетону або свинцю.

Наслідки радіації

Підступність радіації полягає в тому, що її неможливо відчути жодним із органів чуття: вона не має ні кольору, ні запаху, а її пряма дія не супроводжується болем у реальному часі. Наслідки опромінення можуть проявитися як негайно у вигляді опіків чи гострої променевої хвороби, так і через десятиліття у формі важких патологій.