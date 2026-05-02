Як використовувати Gemini в Android Auto: 5 корисних сценаріїв

У системі Android Auto з’явився новий голосовий асистент Gemini, який замінив Google Assistant. Він працює голосом і допомагає керувати навігацією, повідомленнями та мультимедіа, не відволікаючи водія від дороги.

Інтеграція Gemini в Android Auto змінює підхід до взаємодії з автомобільною системою. Асистент працює через голосові команди, але більше не вимагає чітко заданих фраз – запити можна формулювати природною мовою. Це дозволяє швидше виконувати задачі, не відриваючи увагу від керування. Про це пише BGR.

Як Gemini допомагає під час поїздки?

Щоб почати користуватися, потрібно встановити додаток Gemini на смартфон. Після цього асистент активується фразою "Hey Google", кнопкою мікрофона на екрані або через кермо. Система одразу підказує, якщо функція доступна.

Одна з найбільш практичних можливостей – робота з електронною поштою. Gemini може знаходити потрібні листи, коротко переказувати їхній зміст і навіть використовувати інформацію для інших задач. Наприклад, якщо квитки на подію зберігаються в пошті, асистент знайде адресу і додасть її до маршруту. Також можна запитати про статус доставки товару або перевірити наявність знижок у листах.

Не менш корисною є інтеграція з повідомленнями. Gemini може читати нові повідомлення, коротко підсумовувати діалоги та відповідати замість користувача. Він підтримує понад 40 мов і здатен перекладати текст у процесі. Наприклад, можна продиктувати повідомлення другу про запізнення, а асистент сам додасть приблизний час прибуття та відправить його. Це працює і для групових чатів, де Gemini може виділити головне з розмови.

Асистент також допомагає знаходити місця по дорозі. Якщо потрібна заправка або ресторан, достатньо попросити показати варіанти на маршруті. Gemini не лише запропонує заклади, а й розповість про їхній графік роботи, популярні страви чи відгуки відвідувачів. За потреби можна уточнити, чи підходить місце для відвідування з домашніми тваринами.

Ще одна функція – керування музикою. Під час руху Android Auto обмежує ручний доступ до додатків, тому голосове управління стає основним способом взаємодії. Gemini може увімкнути конкретну пісню, альбом або виконавця, запустити радіостанцію чи сформувати плейлист під настрій або тривалість поїздки.

Про це пише ZDnet, окрім цього, асистент здатен підтримувати розмову. Його можна використовувати як співрозмовника під час тривалих поїздок або як помічника для швидких порад. Наприклад, він може запропонувати ідеї подарунка або розповісти цікаві факти про місце призначення. Якщо діалог уже розпочато, повторно активувати асистента не потрібно – достатньо завершити розмову вручну.

Загалом Gemini у складі Android Auto поєднує функції навігатора, секретаря і медіаплеєра. Його головна перевага – здатність виконувати кілька задач одночасно та розуміти запити без складних команд, що робить використання системи простішим і безпечнішим під час руху.