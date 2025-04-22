Чим відрізнятиметься майбутнє покоління винищувачів, розробку яких оголосив Трамп

Шосте покоління бойових літаків обіцяє справжню революцію в повітряних боях. Розповідаємо, чим ці винищувачі відрізнятимуться від попередніх, як вони виглядатимуть, працюватимуть і чому саме зараз ключові країни світу розгортають нові перегони авіаційних технологій.

Якими будуть бойові літаки наступного покоління

Ключові зміни стосуватимуться насамперед стелс-технологій. Нові винищувачі інтегруватимуть штучний інтелект, вдосконалені двигуни та нові елементи маскування. Зараз найпросунутішими вважаються винищувачі п’ятого покоління – F-35 Lightning II, F-22 Raptor (США), Chengdu J-20 (Китай) і Sukhoi SU-57 (Росія). Вони були створені на основі технологій першої половини XXI століття, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз видання LiveScience.

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Але тепер на горизонті – шосте покоління. Китай уже тестує J-36 і J-50, а США доручили компанії Boeing створення нового F-47. Як і раніше, головні інновації стосуються конструкції літака, авіоніки та озброєння. Водночас не варто чекати радикального зростання швидкості чи маневровості. Основні зміни – у підході до повітряного бою та застосуванні цифрових технологій.

Шосте покоління, як і попереднє, покладається на стелс. Завдяки особливій формі планера та покриттю, яке поглинає радіохвилі, літаки можуть залишатися невидимими для радарів і інфрачервоних сенсорів. Навіть коли їх виявлять, часу на реакцію в супротивника майже не буде.

Форма планера, зокрема ромбоподібні конструкції, ймовірно, збережеться, але стане ще досконалішою. Одна з тенденцій – зменшення або повне усунення вертикальних хвостових стабілізаторів. У класичних літаках вони відповідають за стійкість і керованість, але в нових машинах їхню функцію частково переберуть на себе системи керування вектором тяги – здатність змінювати напрям потоку з двигуна. Допоміжну роль відіграватимуть і рідинні актуатори – пристрої, які створюють тиск на крила за допомогою потужних потоків повітря. Відмова від вертикальних елементів зробить літак ще менш помітним. Також варто очікувати нових матеріалів, що поглинають радіохвилі.

Ще одна ключова інновація – двигуни з адаптивним циклом. Вони працюватимуть у трипотоковому режимі, де третій повітряний потік допоможе підвищити ефективність і забезпечить можливість тривалого надзвукового польоту без використання форсування.

Можливі два типи планерів для різних регіонів. Один – більший, орієнтований на місії в Тихоокеанському регіоні, де важлива велика дальність і навантаження. Інший – компактніший, для умов Європи, де перевага за маневровістю.



Це зображення є художньою візуалізацією майбутнього винищувача F-47, але воно не відображає реальний дизайн літака / Зображення ВПС США

У шостому поколінні кабіна літака перетвориться на високотехнологічний командний центр. Пілот отримуватиме інформацію з літаків-союзників, наземних станцій і супутників – усе в режимі реального часу. Система також зможе активно глушити ворожі сенсори, що ускладнить роботу ППО противника.

Безпілотники стануть ключовим елементом. Пілот керуватиме групою дронів: від автономних помічників до дешевших бойових апаратів, що можуть прикривати його або виконувати інші завдання. Штучний інтелект відіграватиме критичну роль у цій взаємодії – достатньо буде вказати ціль, а дрон самостійно виконає місію.

Озброєння теж еволюціонує. В арсенал надійдуть ракети, здатні розвивати гіперзвукову швидкість і лишатися малопомітними для сенсорів. У перспективі можуть з’явитися системи зі спрямованою енергією – зокрема лазерна зброя, яка поки перебуває на стадії розробки.

США також ведуть окрему програму для ВМС – F/A-XX, яка доповнить F-47.

Паралельно Велика Британія, Італія і Японія створюють спільний літак у рамках програми GCAP – наступника Eurofighter Typhoon і Mitsubishi F-2.

А Німеччина, Франція і Іспанія працюють над FCAS – проектом, який повинен замінити літаки Rafale та Typhoon.

Розробка винищувачів шостого покоління вже триває, але залишаються питання щодо вартості, термінів і технічної реалізації. Якщо п’яте покоління створювали понад десятиліття, то нова хвиля буде ще складнішою. Очікується, що такі літаки служитимуть не менше 30 років – але чи збережеться актуальність технологій у такому динамічному світі, покаже лише час.