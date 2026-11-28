ШІ-асистенти дедалі частіше бронюють столики замість людей, але масова активність ботів створює проблеми для ресторанів. Деякі заклади у Великій Британії вже відмовляються від онлайн-сервісів на користь телефонних дзвінків.

Наприкінці листопада 2026 року Meta запустила у Великій Британії ШІ-асистента Muse. Компанія пропонує користувачам делегувати йому повсякденні завдання, зокрема пошук товарів і бронювання столиків. За дозволом власника асистент може отримувати доступ до електронної пошти та самостійно взаємодіяти із сайтами й сервісами. Про це пише The Guardian.

Як ШІ-асистенти створюють проблеми ресторанам?

Однак автоматизація вже створює труднощі для ресторанного бізнесу. У США, де Muse завантажили мільйони разів, платформа онлайн-бронювання Resy зіткнулася з напливом автоматизованих акаунтів. Деякі боти здатні оновлювати сторінки тисячі разів і миттєво резервувати доступні столики. У результаті Resy почала блокувати такі облікові записи.

Тепер подібні проблеми виникають і у Великій Британії. Співвласник лондонського ресторану Bouchon Racine Дейв Стросс розповів The Guardian, що отримав телефонний дзвінок від ШІ-бота, який намагався забронювати столик. Голос звучав майже як людський, але під час розмови Стросс запідозрив автоматизацію. Коли він запитав співрозмовника, чи той є ботом, система підтвердила це.

Я посперечався з ШІ-ботом і сказав йому більше ніколи мені не телефонувати. Але це було не надто задовільно, адже він не став сперечатися у відповідь, – пожартував ресторатор.

Чому ресторани повертаються до телефонних дзвінків?

Власники закладів побоюються, що автоматизоване бронювання позбавляє їх можливості розуміти, хто саме приходить до ресторану. Кімберлі Коук, яка працює ресторанною консьєржкою для заможних клієнтів і допомагає їм знаходити столики в популярних закладах, назвала масове використання ШІ-ботів потенційним джерелом хаосу.

За її словами, особисті контакти з ресторанами допомагають отримувати бронювання та краще розуміти потреби клієнтів. Натомість автоматизовані системи не завжди дають закладам достатньо інформації про відвідувачів. Крім того, заброньований столик не гарантує, що людина справді прийде.

Особливо відчутною ця проблема може бути перед різдвяними святами, коли ресторани розраховують на високу завантаженість. Порожній столик у популярному закладі означає втрачений дохід, а масові автоматичні бронювання ускладнюють планування.

Власник ресторанів Simpson’s in the Strand, Arlington і The Park Джеремі Кінг також заявив, що через знеособлення комунікації його заклади поступово повертаються до більш традиційного підходу. За його словами, клієнтам може бути простіше отримати бажаний столик, якщо вони зателефонують безпосередньо до ресторану.

Які ризики бачать британські регулятори?

Meta уклала угоди з низкою британських компаній, серед яких Marks & Spencer, Currys, Sainsbury’s та easyJet. Завдяки спеціальним інтеграціям Muse зможе взаємодіяти з їхніми сайтами та застосунками. Якщо окремого інтеграційного інструмента немає, асистент зможе працювати безпосередньо через вебсайт.

Перед запуском Muse компанія Meta проводила консультації з британським Управлінням з питань захисту інформації (ICO) та Управлінням з питань конкуренції та ринків (CMA). ICO повідомило, що Meta погодилася на добровільну програму моніторингу та звітності. CMA заявило, що переговори також призвели до змін, покликаних зробити умови використання сервісу справедливішими.

Таким чином, поява ШІ-агентів створює для бізнесу нове завдання: навчитися працювати з автоматизованими клієнтами, не втрачаючи контролю над власними сервісами. А деякі ресторани поки що обирають простіше рішення – знову приймати бронювання телефоном.