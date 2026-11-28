В конце ноября 2026 года Meta запустила в Великобритании ИИ-ассистента Muse. Компания предлагает пользователям поручать ему повседневные задачи, в частности поиск товаров и бронирование столиков. С разрешения владельца ассистент может получать доступ к электронной почте и самостоятельно взаимодействовать с сайтами и сервисами. Об этом пишет The Guardian.

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Как ИИ-ассистенты создают проблемы ресторанам?

Однако автоматизация уже создает трудности для ресторанного бизнеса. В США, где Muse скачали миллионы раз, платформа онлайн-бронирования Resy столкнулась с наплывом автоматизированных аккаунтов. Некоторые боты способны обновлять страницы тысячи раз и мгновенно бронировать свободные столики. В результате Resy начала блокировать такие учетные записи.

Теперь подобные проблемы возникают и в Великобритании. Совладелец лондонского ресторана Bouchon Racine Дэйв Стросс рассказал The Guardian, что получил телефонный звонок от ИИ-бота, который пытался забронировать столик. Голос звучал почти как человеческий, но во время разговора Стросс заподозрил автоматизацию. Когда он спросил собеседника, не является ли он ботом, система подтвердила это.

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"Я поспорил с ИИ-ботом и сказал ему, чтобы он больше никогда мне не звонил. Но это было не слишком удовлетворительно, ведь он не стал спорить в ответ", – пошутил ресторатор.

Почему рестораны возвращаются к телефонным звонкам?

Владельцы заведений опасаются, что автоматизированное бронирование лишает их возможности понимать, кто именно приходит в ресторан. Кимберли Коук, которая работает ресторанным консьержем для состоятельных клиентов и помогает им находить столики в популярных заведениях, назвала массовое использование ИИ-ботов потенциальным источником хаоса.

По ее словам, личные контакты с ресторанами помогают получать бронирования и лучше понимать потребности клиентов. Зато автоматизированные системы не всегда дают заведениям достаточно информации о посетителях. Кроме того, забронированный столик не гарантирует, что человек действительно придет.

Особенно остро эта проблема может проявиться перед рождественскими праздниками, когда рестораны рассчитывают на высокую загрузку. Пустой столик в популярном заведении означает упущенную выручку, а массовые автоматические бронирования затрудняют планирование.

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Владелец ресторанов Simpson’s in the Strand, Arlington и The Park Джереми Кинг также заявил, что из-за обезличения коммуникации его заведения постепенно возвращаются к более традиционному подходу. По его словам, клиентам может быть проще получить желаемый столик, если они позвонят непосредственно в ресторан.

Какие риски видят британские регуляторы?

Meta заключила соглашения с рядом британских компаний, среди которых Marks & Spencer, Currys, Sainsbury’s и easyJet. Благодаря специальным интеграциям Muse сможет взаимодействовать с их сайтами и приложениями. Если отдельного инструмента интеграции нет, помощник сможет работать напрямую через веб-сайт.

Перед запуском Muse компания Meta проводила консультации с британским Управлением по вопросам защиты информации (ICO) и Управлением по вопросам конкуренции и рынков (CMA). ICO сообщило, что Meta согласилась на добровольную программу мониторинга и отчетности. CMA заявило, что переговоры также привели к изменениям, призванным сделать условия использования сервиса более справедливыми.

Таким образом, появление ИИ-агентов ставит перед бизнесом новую задачу: научиться работать с автоматизированными клиентами, не теряя контроля над собственными сервисами. А некоторые рестораны пока что выбирают более простое решение – снова принимать бронирования по телефону.