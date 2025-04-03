Популярний ШІ попросить виконати частину роботи самостійно, щоб підтримати роботу вашого мозку

Anthropic запускає спеціальну версію свого чат-бота, яка буде заохочувати студентів до самостійного мислення. Нова функція "Режим навчання" в складі Claude for Education використовує сократівський метод, щоб допомогти студентам розвинути навички критичного мислення, замість того, щоб просто давати готові відповіді.

Як це працюватиме

У світі, де генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту стають усе більш поширеними, ідея використання власного мозку може здатися застарілою. Однак компанія Anthropic з Сан-Франциско прагне змінити це, запустивши Claude for Education – нову програму, розроблену спеціально для вищих навчальних закладів. Ця особлива версія чат-бота Claude пропонує ряд функцій, призначених для студентів, викладачів та адміністративного персоналу. Однією з ключових особливостей є "Режим навчання", повідомляє 24 Канал з посиланням на Anthropic.

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Усе це працює на основі 3.7 Sonnet, нової моделі гібридного міркування компанії. Функція "спрямовує процес міркування студентів, а не надає готові відповіді, сприяючи розвитку навичок критичного мислення", пояснює Anthropic у своєму блозі. "Режим навчання" інтегрований у функцію "Проєкти", яка дозволяє організовувати ваші чати за конкретними темами, і спонукає студентів частково самостійно шукати рішення, замість того, щоб одразу надавати їм готову відповідь.

Наприклад, у "Режимі навчання" Claude може запитати вас, як би ви підійшли до тієї чи іншої проблеми. Він також може використовувати сократівський метод, ставлячи питання про те, які докази підтверджують ваш висновок, щоб поглибити розуміння.

Запуск "Claude для освіти" відбувається майже через рік після того, як конкурент Anthropic, компанія OpenAI, представила ChatGPT Edu. Обидві програми дозволяють студентам обговорювати завдання з ШІ, навченим на матеріалах курсу, що сприяє глибшому розумінню. "Claude для освіти" доступний для всіх користувачів Pro з адресою електронної пошти .edu.

"Режим навчання" також дозволяє Claude підкреслювати ключові концепції, виділяючи фундаментальні принципи, що лежать в основі конкретних проблем, і надавати корисні шаблони для дослідницьких робіт, навчальних посібників та планів.

Викладачі можуть використовувати чат-бота для створення рубрик, що відповідають конкретним результатам навчання, генерації хімічних рівнянь різного рівня складності, розробки курсів та надання індивідуального зворотного зв'язку щодо студентських есе.

Адміністративний персонал може використовувати новинку для аналізу тенденцій зарахування, автоматизації відповідей на типові запитання електронною поштою та перетворення документів у доступні формати FAQ.

Anthropic уклала угоди про повний доступ для кампусів з Лондонською школою економіки та політичних наук (LSE), Північно-Східним університетом та коледжем Шамплейн, де Claude буде доступний усім студентам. Компанія також співпрацює з Internet2 та Instructure, провідними організаціями у сфері освітніх технологій.

Anthropic зазначає, що Північно-Східний університет став першим університетом у США, який розробив цілий академічний план, зосереджений на ШІ та його застосуванні для майбутнього навчання. Це перший університет-партнер, який співпрацює з Anthropic, надаючи доступ до Claude понад 50 000 студентів, викладачів та співробітників у 13 глобальних кампусах.

Згідно зі статистикою, 86 відсотків студентів університетів у всьому світі використовують ШІ для допомоги у навчанні. Це вражаюча статистика, яка, ймовірно, матиме далекосяжні наслідки в майбутньому. Тому не дивно, що Anthropic оголошує ініціативу, яка може допомогти не втратити здатність до розумової роботи. Єдине питання: чи будуть цим користуватись?