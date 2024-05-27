В YouTube Music з'явився штучний інтелект, який знайде для вас пісню, якщо ви наспіваєте її

Щоб зробити пошук музики ще більш інтуїтивним, в YouTube Music для Android з'явилася інноваційна функція, яка дає змогу користувачам знаходити пісні, просто наспівуючи мелодію. Ця нова функція, що є частиною останнього оновлення (версія 7.02.51), має на меті покращити користувацький досвід завдяки використанню штучного інтелекту.

Щоб отримати доступ до цієї функції, користувачам потрібно натиснути на іконку лупи у верхньому правому куті програми YouTube Music, поруч із зображенням мікрофона.

Дивіться також Мільйони користувачів Android втратять можливість розраховуватися смартфоном

З'явиться новий значок у формі хвилі, що означає наявність функції пошуку за наспівуванням. Натиснувши на цю іконку, користувачі потрапляють на сторінку пошуку, де їм пропонується "відтворити, заспівати або наспівати пісню", щоб ідентифікувати трек.

Хоча точність результатів пошуку може бути різною, цей інструмент може стати в пригоді багатьом користувачам.

Технологія, що лежить в основі цієї функції, не є абсолютно новою. Вона ґрунтується на опції "Наспівувати для пошуку", яка вперше з'явилася в Пошуку Google у 2020 році, і використовує функцію "Зараз грає", яка була доступна на пристроях Pixel.



Нова функція Hum to Search / Фото 9to5google

Ця функція також була інтегрована в застосунок YouTube у жовтні минулого року. Використовуючи складний штучний інтелект, система зіставляє наспівування користувача з оригінальним записом, підвищуючи точність ідентифікації пісень.

Нова функція, керована штучним інтелектом, прослуховує інформацію від користувача і порівнює її з великою базою даних пісень, щоб знайти найближчий збіг.

Читайте на сайті Ви повинні їх встановити: 5 застосунків, які мають бути на вашому Android смартфоні

Завдяки цьому оновленню YouTube Music тепер вирізняється з поміж інших сервісів, оскільки вони не мають схожої функції. Наразі невідомо наскільки це вплине на залучення нових користувачів, але дехто точно вважатиме її вирішальним фактором при виборі потокової платформи.