Про це стало відомо завдяки нещодавно опублікованому документу служби підтримки Google. Тепер Гаманець вимагатиме, щоб пристрої працювали щонайменше на Android 9 для телефонів і Wear OS 2.x або новішої версії для смарт-годинників. Оновлення безпеки не будуть доступні для версій Android нижче 9.

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Для Google це робить

Ця зміна має на меті посилити заходи безпеки для таких функцій Wallet, як транзакції tap-to-pay, що вимагає можливості доставляти оновлення безпеки на пристрої користувачів.

Важливо! З моменту запуску у 2022 році, застосунок підтримував Android версії до 5.0. Проте, останні зміни торкнуться користувачів Android Nougat (7.0, 7.1) та Oreo (8.0, 8.1).

Щодо платформи Wear OS, яка спершу працювала на базі Android 8.0 Oreo, то вона була оновлена до Android 9.0 Pie.

Google Wallet, який базується на Google Play Services, залежить від підтримки актуальних версій операційної системи.

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Нагадаємо, що раніше Google також припинив підтримку Play Services для Android 4.4 KitKat у серпні 2023 року.