Про це стало відомо завдяки нещодавно опублікованому документу служби підтримки Google. Тепер Гаманець вимагатиме, щоб пристрої працювали щонайменше на Android 9 для телефонів і Wear OS 2.x або новішої версії для смарт-годинників. Оновлення безпеки не будуть доступні для версій Android нижче 9.
Читайте на сайті Ці 13 шкідливих програм для Android потрібно негайно видалити зі смартфона
Для Google це робить
Ця зміна має на меті посилити заходи безпеки для таких функцій Wallet, як транзакції tap-to-pay, що вимагає можливості доставляти оновлення безпеки на пристрої користувачів.
Щодо платформи Wear OS, яка спершу працювала на базі Android 8.0 Oreo, то вона була оновлена до Android 9.0 Pie.
Google Wallet, який базується на Google Play Services, залежить від підтримки актуальних версій операційної системи.
Дивіться також Ви можете використовувати ваш Google Pixel як потужну вебкамеру: ось простий спосіб
Нагадаємо, що раніше Google також припинив підтримку Play Services для Android 4.4 KitKat у серпні 2023 року.