OpenAI відкрив важливу AI-функцію ChatGPT для всіх користувачів без обмежень

OpenAI оголосила, що її пошуковий сервіс на основі штучного інтелекту в ChatGPT тепер доступний усім користувачам без необхідності реєстрації чи авторизації. Це дозволить отримувати відповіді на запити з використанням інформації з інтернету, а також переглядати список джерел, на які посилається ChatGPT.

Компанія OpenAI вперше запустила свій пошуковий інструмент у ChatGPT для платних підписників у жовтні минулого року, а в грудні функція стала доступною для всіх користувачів, нагадує 24 Канал.

Дивіться також Не такий вже й дешевий: аналітики розкрили справжні витрати DeepSeek на навчання ШІ

Однак тепер, коли для використання функції не потрібно навіть створювати обліковий запис, AI-пошуковик OpenAI може напряму конкурувати з традиційними пошуковими системами, такими як Google та Bing.

Варто зазначити, що Google і Bing вже давно інтегрують штучний інтелект у свої пошукові системи. Останнє оновлення пошуку в ChatGPT зробило його ще більш схожим на класичні пошуковики, додавши короткі описи до кожного результату, карти та зображення місцевих пам’яток.

Дивіться також Сем Альтман каже, що розробка ChatGPT на основі відкритого коду була помилкою

OpenAI не є першим розробником штучного інтелекту, який запустив власний пошуковик. Наприклад, Perplexity також пропонує пошук в інтернеті без облікового запису та нещодавно навчився отримувати інформацію про готелі та рейтинги безпосередньо з TripAdvisor.