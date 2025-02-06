Компания OpenAI впервые запустила свой поисковый инструмент в ChatGPT для платных подписчиков в октябре прошлого года, а в декабре функция стала доступной для всех пользователей, напоминает 24 Канал.

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Однако теперь, когда для использования функции не нужно даже создавать учетную запись, AI-поисковик OpenAI может напрямую конкурировать с традиционными поисковыми системами, такими как Google и Bing.

Стоит отметить, что Google и Bing уже давно интегрируют искусственный интеллект в свои поисковые системы. Последнее обновление поиска в ChatGPT сделало его еще более похожим на классические поисковики, добавив короткие описания к каждому результату, карты и изображения местных достопримечательностей.

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OpenAI не является первым разработчиком искусственного интеллекта, который запустил собственный поисковик. Например, Perplexity также предлагает поиск в интернете без учетной записи и недавно научился получать информацию о гостиницах и рейтинги непосредственно с TripAdvisor.