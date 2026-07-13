Новинне видання звільнило журналіста, але потім він помітив, що під його іменем пише ШІ

Бен Туаті, фріланс-журналіст зі Стокгольма, пережив справжній професійний кошмар. Після того, як його звільнили з компанії ClickOut Media, він виявив, що під його іменем продовжують виходити нові матеріали. Щоправда, створював їх не він, а штучний інтелект.

Привид у редакційній системі

Ситуація набула розголосу, коли Туаті помітив п'ять нових статей під власним підписом наприкінці травня 2026 року. Це сталося через кілька місяців після того, як його скоротили з німецького підрозділу компанії. Тексти мали всі ознаки низькоякісної автоматизації: дивні технічні теги, нелогічну структуру та повну відсутність авторського стилю. Про це пише видання Press Gazette.

П'ять статей були просто лінивим, очевидним непотребом, за яким явно не стоїть жива людина,

– прокоментував журналіст Бен Туаті.

Компанія ClickOut Media, яка також відома під назвою Finixio, спеціалізується на специфічній стратегії просування. Вони купують медійні активи, часто за значні суми, а потім замінюють професійних авторів на алгоритми штучного інтелекту.

Головна мета таких маніпуляцій – "паразитарне SEO", тобто використання авторитету відомих сайтів для просування посилань на онлайн-казино та гральні ресурси. У 2024 році дохід цієї організації склав 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тиск технологій і "гуманізація" ШІ

Туаті почав працювати в структурі на початку 2024 року. Спершу він писав для сайту Techopedia про криптовалюти та технології, а згодом перейшов до видань Esports Insider та The Escapist.

За словами журналіста, керівництво постійно тиснуло на творчий колектив, закликаючи активніше використовувати штучний інтелект. Менеджери стверджували, що сьогодні неможливо вижити без автоматизації, і навіть змушували співробітників переглядати відеоінструкції про те, як "гуманізувати" згенеровані тексти, щоб вони виглядали природніше.

Попри те, що Бен Туаті намагався ігнорувати ці вказівки та писав тексти самостійно, технологічна заміна все одно наздогнала його. У березні 2026 року йому повідомили про звільнення, пояснивши це падінням трафіку через санкції Google та тим, що інші автори значно підвищили свою продуктивність завдяки нейромережам.

Проте вже за два місяці його ім'я знову з'явилося на сайті під автоматично згенерованими публікаціями, які з'являлися щодня між 5:30 та 6:00 ранку.

Це був справжній ляпас,

– каже журналіст.

Щоб захистити свою професійну репутацію, Туаті скористався Європейським регламентом захисту даних (GDPR) і подав претензію щодо неправомірного використання особистої інформації. Тільки після юридичного втручання компанія прибрала його підпис під статтями, хоча самі матеріали залишилися на сайті під іншим іменем.

Наразі журналіст запустив власний проєкт Popkulturist, де планує працювати без втручання алгоритмів.