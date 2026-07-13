Призрак в редакционной системе

Ситуация получила огласку, когда Туати заметил пять новых статей под своей подписью в конце мая 2026 года. Это произошло через несколько месяцев после того, как его уволили из немецкого подразделения компании. Тексты имели все признаки низкокачественной автоматизации: странные технические теги, нелогичную структуру и полное отсутствие авторского стиля. Об этом пишет издание Press Gazette.

Пять статей были просто ленивым, очевидным мусором, за которым явно не стоит живой человек,

– прокомментировал журналист Бен Туати.

Компания ClickOut Media, также известная под названием Finixio, специализируется на специфической стратегии продвижения. Они покупают медийные активы, часто за значительные суммы, а затем заменяют профессиональных авторов на алгоритмы искусственного интеллекта.

Главная цель таких манипуляций – "паразитарное SEO", то есть использование авторитета известных сайтов для продвижения ссылок на онлайн-казино и игорные ресурсы. В 2024 году доход этой организации составил 40 миллионов фунтов стерлингов.

Давление технологий и "гуманизация" ИИ

Туати начал работать в компании в начале 2024 года. Сначала он писал для сайта Techopedia о криптовалютах и технологиях, а затем перешел в издания Esports Insider и The Escapist.

По словам журналиста, руководство постоянно оказывало давление на творческий коллектив, призывая активнее использовать искусственный интеллект. Менеджеры утверждали, что сегодня невозможно выжить без автоматизации, и даже заставляли сотрудников просматривать видеоинструкции о том, как "гуманизировать" сгенерированные тексты, чтобы они выглядели более естественно.

Несмотря на то, что Бен Туати пытался игнорировать эти указания и писал тексты самостоятельно, технологическая замена все равно настигла его. В марте 2026 года ему сообщили об увольнении, объяснив это падением трафика из-за санкций Google и тем, что другие авторы значительно повысили свою продуктивность благодаря нейросетям.

Однако уже через два месяца его имя вновь появилось на сайте под автоматически сгенерированными публикациями, которые появлялись ежедневно между 5:30 и 6:00 утра.

Это был настоящий удар по самолюбию,

– говорит журналист.

Чтобы защитить свою профессиональную репутацию, Туати воспользовался Европейским регламентом по защите данных (GDPR) и подал претензию в связи с неправомерным использованием личной информации. Только после юридического вмешательства компания удалила его подпись под статьями, хотя сами материалы остались на сайте под другим именем.

Сейчас журналист запустил собственный проект Popkulturist, где планирует работать без вмешательства алгоритмов.