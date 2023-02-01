Кліматичний прогноз штучного інтелекту виявився гіршим, ніж від експертів

Вчені заявляють, що світ ось-ось переступить поріг у 1,5 градуса, який був визначений Паризькою кліматичною угодою як рубіж, в рамках якого слід утримати середньорічне зростання температури. Цю інформацію виявила нейромережа.

Аналіз вчених зі Стенфордського університету та Університету штату Колорадо показує, що планета перетне поріг глобального потепління в 1,5 градуса за Цельсієм протягом 10-15 років. Ба більше, на нас чекає потепління на 2 градуси, навіть якщо ми зменшимо викиди.

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Що каже штучний інтелект

Використовуючи абсолютно новий підхід, який спирається на поточний стан кліматичної системи для прогнозування майбутнього, ми підтверджуємо, що світ стоїть на порозі перетину порогу в 1,5 градуса за Цельсієм,

– коментує один з авторів дослідження, кліматолог зі Стенфордського університету Ноа Діффенбо.

Якщо викиди залишатимуться високими протягом наступних десятиліть, алгоритм прогнозує потепління на два градуси, порівняно з доіндустріальними часами, вже до середини цього століття – до 2054 року.

Однак навіть за сценарієм, коли викиди знизяться в найближчі десятиліття результат виявляється тим самим – два градуси.

Діффенбо очікує, що цей висновок викличе суперечки серед науковців та політиків, оскільки інші авторитетні оцінки, включаючи останню доповідь Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, дійшли висновку, що позначка в 2 градуси навряд чи буде досягнута, якщо викиди знизяться до нульового рівня до 2080 року.

Чому пів градуса важливі

Вже зараз світ в середньому на 1,1 градуса за Цельсієм спекотніший, ніж був до початку спалювання викопного палива у 1800-х роках, і серед наслідків цього потепління – частіші лісові пожежі, екстремальні зливи та повені, а також триваліші та інтенсивніші хвилі спеки.

Оскільки ці наслідки вже проявляються, прогнозується, що кожна частка градуса глобального потепління посилюватиме наслідки для людей та екосистем. Зі зростанням середньої температури зростає ймовірність того, що світ досягне порогових значень, які називають критичними точками. Вони спричинять нові наслідки, такі як танення великих полярних льодовикових щитів або масове вимирання лісів. Як наслідок, вчені очікують, що наслідки будуть набагато серйознішими та поширенішими при двох градусах Цельсія.