Анализ ученых из Стэнфордского университета и Университета штата Колорадо показывает, что планета пересечет порог глобального потепления в 1,5 градуса по Цельсию в течение 10-15 лет. Более того, нас ждет потепление на 2 градуса, даже если мы уменьшим выбросы.

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Что говорит искусственный интеллект

Используя совершенно новый подход, опирающийся на текущее состояние климатической системы для прогнозирования будущего, мы подтверждаем, что мир стоит на пороге пересечения порога в 1,5 градуса по Цельсию.

– комментирует один из авторов исследования, климатолог из Стэнфордского университета Ноа Диффенбо.

Если выбросы будут оставаться высокими в течение следующих десятилетий, алгоритм прогнозирует потепление на два градуса по сравнению с доиндустриальными временами уже к середине этого века – к 2054 году.

Однако даже по сценарию, когда выбросы снизятся в ближайшие десятилетия результат оказывается прежним – два градуса.

Диффенбо ожидает, что этот вывод вызовет споры среди ученых и политиков, поскольку другие авторитетные оценки, включая последний доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, пришли к выводу, что отметка в 2 градуса вряд ли будет достигнута, если выбросы снизятся до нулевого уровня до 2080 года.

Почему половина градуса важна

Уже сейчас мир в среднем на 1,1 градуса Цельсия жарче, чем был до начала сжигания ископаемого топлива в 1800-х годах, и среди последствий этого потепления – более частые лесные пожары, экстремальные ливни и наводнения, а также более продолжительные и интенсивные волны жары.

Поскольку эти последствия уже проявляются, прогнозируется, что каждая доля градуса глобального потепления будет усугублять последствия для людей и экосистем. С ростом средней температуры возрастает возможность того, что мир достигнет пороговых значений, которые именуют критическими точками. Они повлекут за собой новые последствия, такие как таяние больших полярных ледниковых щитов или массовое вымирание лесов. Как следствие, ученые ожидают, что последствия будут гораздо более серьезными и распространенными при двух градусах Цельсия.