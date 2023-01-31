Остров Хунга Тонга-Хунга Хаапай вышел из-под воды Тихого океана из-за вулканической активности в 2014 и 2015 годах и дал ученым редкую возможность изучать, как развивается жизнь на новых массивах суши. Однако продолжалось это недолго: его короткое семилетнее существование завершилось разрушительным извержением Тонга в 2022 году.

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Уникальный остров

Небольшой остров Хунга Тонга-Хунга Хаапаи, названный в честь двух соседних островов, начал формироваться под водой в декабре 2014 года после извержения вулкана. Размером он был всего 1,9 квадратного километра. В свое время ученые были удивлены тем, что нашли на новом острове. Вместо семейств бактерий, которые, как они ожидали, первыми колонизируют сушу, обнаружили странную группу микробов, вероятно, пришедшую из глубин Земли.

Мы увидели не то, что ожидали. Мы думали, что увидим организмы, встречающиеся во время отступления ледника или цианобактерии, характерные для ранних колонизаторов. Но вместо этого нашли уникальную группу бактерий, метаболизирующих серу и атмосферные газы,

– говорит Ник Драгон, ведущий автор исследования и докторант кафедры экологии и эволюционной биологии Университета Колорадо.

Чтобы выяснить, какие микробы заселили новый остров, исследователи собрали 32 образца грунта с разных поверхностей – от границы моря до вершины кратера острова высотой 120 метров. Обычно учёные ожидают, что новые острова будут заселены бактериями, найденными в океане или в птичьем помете. Но самыми распространенными вокруг конуса вулкана были бактерии, питавшиеся серой и сероводородом. Они, возможно, дрейфовали на поверхность острова через подземные вулканические сети. Из 100 бактерий, полученных с помощью секвенирования, 40 процентов исследователи не смогли отнести ни к одному известному семейству бактерий.

Вымирание

В конце концов, вулкан, породивший остров, стал и его разрушителем. 15 января 2022 года вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапаи снова вывернулся, взорвавшись с силой, более 100 одновременных бомб, сброшенных на Хиросиму, и отправив столб пепла, пара и обломки острова далеко в атмосферу.

Извержение положило конец исследованиям острова, но кратковременное появление суши дало план для будущих исследований. Теперь ученые говорят, что собрали много данных о том, что происходит во время образования новых островов и собираются при первой же возможности исследовать аналогичные образования, хотя они, к сожалению, встречаются крайне редко.