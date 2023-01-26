Десятки окаменевших зубов и челюстных костей, найденных на севере Канады, принадлежали двум видам ранних приматов или близким родственникам. Они жили в Арктике около 52 миллионов лет назад. В то время там над Полярным кругом царили теплые болота и умеренный климат.
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Что известно об открытии
Эти останки являются первыми окаменелостями приматов, когда-либо обнаруженными в Арктике. Они рассказывают о животном размером с сурка, которое, возможно, передвигалось по деревьям. Несмотря на то, что на этих территориях было несколько теплее, животным все равно приходилось приспосабливаться к экстремальным условиям, таким как долгие зимние месяцы без солнечного света. Эти вызовы делают присутствие приматообразных существ в Арктике "невероятно удивительным", говорит соавтор исследования Крис Бирд, палеонтолог из Канзасского университета в Лоуренсе. Он добавляет, что так далеко на севере не находили ни одного примата или его родственника.
В условиях низких температур, ограниченного роста растений и месяцев вечной тьмы жить в современной Арктике нелегко. Особенно это касается приматов, эволюционировавших из маленьких существ, живших на деревьях и питавшихся преимущественно фруктами. В настоящее время большинство приматов держится тропических и субтропических лесов, расположенных преимущественно вокруг экватора. Но эти леса не всегда были ограничены их нынешним расположением.
Каким был климат 52 миллиона лет назад
В начале эоценовой эпохи, начавшейся около 56 миллионов лет назад, планета пережила период интенсивного потепления, что позволило лесам и их теплолюбивым обитателям распространиться на север. Ученые знают о раннем арктическом климате отчасти благодаря десятилетиям палеонтологических работ на острове Элсмир на севере Канады. Раскопки показали, что на этой территории когда-то преобладали болота – теплая, влажная среда. И она была домом для большого количества теплолюбивых животных, включая гигантских тапиров и родственников крокодилов.
Что нашли палеонтологи
- Для нового исследования Крис Бирд и его коллеги изучили десятки зубов и окаменелостей челюстных костей, найденных в этой местности.
- Ученые пришли к выводу, что эти останки принадлежат двум видам – Ignacius mckennai да Ignacius dawsonae. Обоих относят к ныне вымершему роду мелких млекопитающих, широко распространенному по всей Северной Америке в эоцене. Ученые уже давно спорят, можно ли считать эту линию настоящими приматами или они были просто близкими родственниками.
- Арктические разновидности, вероятно, продвинулись на север по мере потепления планеты, воспользовавшись новой средой обитания, открывшейся вблизи полюсов.
Несмотря на все, найти приматов или их родственников в этой местности – "очень странно и неожиданно", говорит Мэри Силкокс, изучающая вымерших позвоночных в Университете Торонто. С одной стороны, остров Элсмир уже был севернее Полярного круга 52 миллиона лет назад. Хотя условия могли быть теплее и влажнее, болото было погружено в сплошную тьму в течение зимних месяцев. Поэтому Ignacius должны были приспосабливаться к этим условиям. В отличие от своих южных родственников, арктические виды имели чрезвычайно крепкие челюсти и зубы, приспособленные для твердой пище, обнаружили исследователи. Это могло помочь этим ранним приматам питаться орехами и семенами зимой, когда фрукты были не так легкодоступны.