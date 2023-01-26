Десятки скам'янілих зубів і щелепних кісток, знайдених на півночі Канади, належали двом видам ранніх приматів або їхнім близьким родичам. Вони жили в Арктиці близько 52 мільйонів років тому. В той час там, над Полярним колом, панували теплі болота й помірний клімат.

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Що відомо про відкриття

Ці рештки є першими скам'янілостями приматів, коли-небудь виявленими в Арктиці. Вони розповідають про тварину розміром з бабака, яка, можливо, пересувалася по деревах. Попри те, що тоді на цих територіях було дещо тепліше, тваринам усе одно доводилося пристосовуватися до екстремальних умов, таких як довгі зимові місяці без сонячного світла. Ці виклики роблять присутність приматоподібних істот в Арктиці "неймовірно дивовижною", каже співавтор дослідження Кріс Бірд, палеонтолог з Канзаського університету в Лоуренсі. Він додає, що досі так далеко на півночі не знаходили жодного примата або його родича.

В умовах низьких температур, обмеженого росту рослин і місяців вічної темряви жити в сучасній Арктиці нелегко. Особливо це стосується приматів, які еволюціонували з маленьких істот, що жили на деревах і харчувалися переважно фруктами. Донині більшість приматів тримаються тропічних і субтропічних лісів, розташованих переважно навколо екватора. Але ці ліси не завжди були обмежені їхнім теперішнім розташуванням.

Яким був клімат 52 мільйони років тому

На початку еоценової епохи, яка почалася близько 56 мільйонів років тому, планета пережила період інтенсивного потепління, що дозволило лісам і їх теплолюбним мешканцям поширитися на північ. Вчені знають про ранній арктичний клімат частково завдяки десятиліттям палеонтологічних робіт на острові Елсмір на півночі Канади. Розкопки показали, що на цій території колись переважали болота – тепле, вологе середовище. І воно було домівкою для великої кількості теплолюбних тварин, включаючи гігантських тапірів і родичів крокодилів.

Що знайшли палеонтологи

Для нового дослідження Кріс Бірд і його колеги вивчили десятки зубів і скам'янілостей щелепних кісток, знайдених у цій місцевості.

Вчені дійшли висновку, що рештки належать двом видам – Ignacius mckennai та Ignacius dawsonae . Обох відносять до нині вимерлого роду дрібних ссавців, який був широко поширений по всій Північній Америці в еоцені. Вчені вже давно сперечаються, чи можна вважати цю лінію справжніми приматами, чи вони були просто близькими родичами.

та . Обох відносять до нині вимерлого роду дрібних ссавців, який був широко поширений по всій Північній Америці в еоцені. Вчені вже давно сперечаються, чи можна вважати цю лінію справжніми приматами, чи вони були просто близькими родичами. Арктичні різновиди, ймовірно, просунулися на північ у міру потепління планети, скориставшись новим середовищем існування, що відкрилося поблизу полюсів.

Попри все, знайти приматів або їхніх родичів у цій місцевості – "дуже дивно і несподівано", каже Мері Сілкокс, яка вивчає вимерлих хребетних в Університеті Торонто. З одного боку, острів Елсмір уже був на північ від Полярного кола 52 мільйони років тому. Тож, хоча умови могли бути теплішими й вологішими, болото було занурене в суцільну темряву протягом зимових місяців. Тож Ignacius повинні були пристосовуватися до цих умов. На відміну від своїх південних родичів, арктичні види мали надзвичайно міцні щелепи та зуби, пристосовані для вживання твердої їжі, виявили дослідники. Це могло допомогти цим раннім приматам харчуватися горіхами та насінням взимку, коли фрукти були не так легкодоступні.