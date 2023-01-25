Нова теорія пояснює 70-річні цикли, що впливають на довготу днів та магнітне поле планети. Аналіз спочатку показував прискорення обертання внутрішнього ядра стосовно поверхні, але приблизно в 2009 році воно майже припинилося. Тепер воно потроху починає рухатись у протилежному напрямку, каже геофізик Сун Сяодун із Пекінського університету.

Цікаво Телескоп James Webb генерує занадто багато даних – вчені не справляються з потоком інформації

Що відомо

Під корою нашої планети в постійному русі знаходяться маси розплавленої породи, а під нею рідке зовнішнє ядро ​. Тут циркулюють метали, які відповідають за магнітне поле. У самому центрі обертається тверда металева куля діаметром майже з Місяць – внутрішнє ядро.

До речі, інша праця Академії наук Китаю стверджує, що внутрішнє ядро Землі влаштоване складніше, ніж передбачалося. Їхнє моделювання показує, що це не повністю тверде тіло. Схоже, що воно існує у вигляді суперіонного стану речовини, чогось середнього між рідиною і твердим тілом.

Ранні дослідження показали, що за обертання внутрішнього ядра відповідає магнітний момент сили (обертальний момент або крутний момент), що виникає через зовнішнє ядро. Є також свідчення того, що потужне гравітаційне тяжіння мантії може бути свого роду гальмом для обертання внутрішнього ядра, викликаючи його коливання.

Перші натяки на такі коливання з'явилися ще в 1996 році. Тодішнє дослідження сейсмічних хвиль показало, що протягом 30 років їм був потрібен різний час на те, щоб пройти через ядро ​​Землі.

Геофізики зробили висновок, що швидкість обертання внутрішнього ядра відрізняється від швидкості обертання мантії та кори – вона більша.

Однак ряд учених засумнівалися, маючи власні розрахунки. Вони заявляли, що ядро обертається, навпаки, повільніше.

Треті ж узагалі казали, що немає ніякої різниці в швидкості обертання ядра й усієї іншої планети.

Аналізуючи дані за останні 30 років, Сун Сяодун і його колеги зробили нове відкриття. До 2009 року сейсмічні хвилі генерували послідовності й пари повторюваних землетрусів, які проходили з різною швидкістю через внутрішнє ядро. Це означає, що хвилі проходили різні частини цього ядра, і що воно обертається зі швидкістю, відмінною від швидкості обертання Землі, відповідно до минулих висновків. У 2009 році ці відмінності зникли – внутрішнє ядро перестало рухатися стосовно мантії та кори. А потім рух відновився, але вже в протилежному напрямку.

Таким чином, учені припускають, що внутрішнє ядро Землі може бути схильним до циклів з періодичністю приблизно в 70 років, змінюючи напрямок кожні 35 років. Це дає змогу пояснити коливання тривалості дня, які відбуваються кожні 60-70 років, а також поведінку магнітного поля планети.