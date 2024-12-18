Древнейший предок

Команда палеонтологов обнаружила древнейшего из известных предков млекопитающих в куче окаменелых костей с Майорки, испанского острова в Средиземном море. Это животное принадлежит к группе саблезубых хищников, которые жили на Земле еще до появления современных млекопитающих, возрастом около 280 миллионов лет – горгонопсисов. Открытие команды, опубликовано в журнале Nature Communications, отодвигает назад хронологию и географию некоторых древнейших предков млекопитающих, пишет 24 Канал.

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Большинство людей связывают появление млекопитающих с вымиранием динозавров около 66 миллионов лет назад. Когда астероид Чиксулуб уничтожил около 75% земных видов, в том числе всех динозавров, кроме предков птиц, уцелели в основном быстрые млекопитающие, которые остались наследовать планету. Но на самом деле жизнь млекопитающих началась намного раньше, с фундаментальных эволюционных расколов, которые привели к появлению животных с позвоночником, уникальными отверстиями в голове и другими отличиями, которые отличали их ветвь на дереве жизни от всех остальных.

Этот образец датируется как минимум 270 миллионов лет назад, что делает его самым древним из известных сегодня горгонопсисов. Динозавры появились только через 25 миллионов лет после этого, став хозяевами планеты только в Триасовом периоде после катастрофического массового вымирания, ознаменовавшего конец Пермского периода.

Останки являются фрагментарными — они состоят из нескольких позвонков, ребер, кости ноги и частей черепа животного. Именно поэтому команда не смогла идентифицировать животное точнее, чем до уровня "подряда". То есть более точная семья или вид неизвестны.

Gorgonopsia были тетраподами — четвероногими позвоночными существами, а точнее, частью группы синапсидов, известных как терапсиды.

Существует большой временной разрыв в ископаемых останках терапсид, между тем, когда они, как предполагается, эволюционировали на основе наших знаний о взаимоотношениях синапсид, и тем, когда они фактически появились в ископаемых останках. Новый образец помогает заполнить часть этого пробела. Наша находка особенно важна по двум причинам: во-первых, потому что это первый горгонопсис, найденный в низких широтах,

– говорит сказал Хосеп Фортуни, палеонтолог из Каталонского института палеонтологии Микеля Крусафонта в Испании.

Ранее все известные горгонопсисы были найдены или далеко на севере, или далеко на юге, в частности в Южной Африке. Они жили тогда, когда все континенты были частью суперконтинента Пангея, а Майорка была расположена ближе к центру суши.

Во-вторых, что еще важнее, он является самым старым в мире. Таким образом, находка древнейшего горгонопсиса в Средиземноморском регионе свидетельствует об экваториальном происхождении этой группы животных,

– добавил Фортуни.

Окаменелость была найдена в древней пойме в центральной Пангее, куда предшественники млекопитающих и другие животные приходили на водопой.

Млекопитающие — единственные синапсиды, которые дожили до сегодняшнего дня. Недавняя работа команды демонстрирует, насколько рано четвероногие позвоночные развились. Она также поднимает вопрос о том, где именно на тогдашнем суперконтиненте Земли впервые появились наши предки и какие окружающие условия к этому привели. Образцы, подобные горгонопсису, проливают свет на фундаментальные вопросы нашего происхождения, но до полного понимания еще далеко.