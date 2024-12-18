Найдавніший предок

Команда палеонтологів виявила найдавнішого з відомих предків ссавців у купі скам'янілих кісток з Майорки, іспанського острова в Середземному морі. Ця тварина належить до групи шаблезубих хижаків, які жили на Землі ще до появи сучасних ссавців, віком близько 280 мільйонів років – горгонопсисів. Відкриття команди, опубліковане в журналі Nature Communications, відсуває назад хронологію та географію деяких найдавніших предків ссавців, пише 24 Канал.

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Більшість людей пов'язують появу ссавців з вимиранням динозаврів близько 66 мільйонів років тому. Коли астероїд Чиксулуб знищив близько 75% земних видів, в тому числі всіх динозаврів, окрім предків птахів, уціліли здебільшого швидкі ссавці, які лишилися успадковувати планету. Але насправді життя ссавців почалося набагато раніше, з фундаментальних еволюційних розколів, які призвели до появи тварин із хребтом, унікальними отворами в голові та іншими відмінностями, що відрізняли їхню гілку на дереві життя від усіх інших.

Цей зразок датується щонайменше 270 мільйонами років тому, що робить його найдавнішим з відомих сьогодні горгонопсисів. Динозаври з'явилися лише через 25 мільйонів років після цього, ставши господарями планети лише у Тріасовому періоді після катастрофічного масового вимирання, що ознаменувало кінець Пермського періоду.

Рештки є фрагментарними — вони складаються з кількох хребців, ребер, кістки ноги та частин черепа тварини. Саме тому команда не змогла ідентифікувати тварину точніше, ніж до рівня "підряду". Тобто більш точна родина чи вид невідомі.

Gorgonopsia були тетраподами — чотириногими хребетними істотами, а точніше, частиною групи синапсидів, відомих як терапсиди.

Існує великий часовий розрив у викопних рештках терапсид, між тим, коли вони, як передбачається, еволюціонували на основі наших знань про взаємовідносини синапсид, і тим, коли вони фактично з'явилися у викопних рештках. Новий зразок допомагає заповнити частину цієї прогалини. Наша знахідка особливо важлива з двох причин: по-перше, тому що це перший горгонопсис, знайдений у низьких широтах,

– каже сказав Хосеп Фортуні, палеонтолог з Каталонського інституту палеонтології Мікеля Крусафонта в Іспанії.

Раніше всі відомі горгонопсиси були знайдені або далеко на півночі, або далеко на півдні, зокрема в Південній Африці. Вони жили тоді, коли всі континенти були частиною суперконтиненту Пангея, а Майорка була розташована ближче до центру суші.

По-друге, що ще важливіше, він є найстарішим у світі. Таким чином, знахідка найдавнішого горгонопсиса в Середземноморському регіоні свідчить про екваторіальне походження цієї групи тварин,

– додав Фортуні.

Скам'янілість було знайдено в давній заплаві в центральній Пангеї, куди попередники ссавців та інші тварини приходили на водопій.

Ссавці — єдині синапсиди, які дожили до сьогоднішнього дня. Нещодавня робота команди демонструє, наскільки рано чотириногі хребетні розвинулися. Вона також піднімає питання про те, де саме на тодішньому суперконтиненті Землі вперше з'явилися наші предки і які довколишні умови до цього призвели. Зразки, подібні до горгонопсиса, проливають світло на фундаментальні питання нашого походження, але до повного розуміння ще далеко.