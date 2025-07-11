Штучний інтелект Centaur передбачає поведінку людини в будь-якій ситуації з неймовірною точністю

Штучний інтелект зробив крок вперед у розумінні людської поведінки. Нова модель, як стверджують її розробники, здатна прогнозувати дії людей у різних ситуаціях. Вона відкриває широкі перспективи для науки та освіти, але й інших застосувань для неї може бути чимало. Дослідники створили унікальний інструмент, який може стати віртуальною лабораторією для вивчення людської психіки.

Як це працює

Модель штучного інтелекту під назвою Centaur здатна передбачати поведінку людини з точністю до 64%. Ця система, розроблена на основі величезного набору даних із понад 10 мільйонів рішень, зроблених учасниками психологічних експериментів, перевершує всі попередні моделі за своїми можливостями. Набір даних, відомий як Psych-101, включає інформацію від 60 тисяч людей, які брали участь у 160 різних дослідженнях, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Дивіться також Використання штучного інтелекту пов'язали з випадками нарцисизму та психопатії

Centaur працює, аналізуючи повний запис психологічного експерименту – все, що учасник чув, бачив і робив. Система прогнозує, який вибір людина зробить у конкретній ситуації. Якщо прогноз виявляється помилковим, модель коригується, щоб наступного разу зробити правильний висновок. Унікальність цієї технології полягає в тому, що вона може передбачати дії навіть у тих обставинах, з якими не стикалася під час навчання, а також адаптуватися до змін і прогнозувати час реакції людини.

Дослідники планують удосконалювати модель, додаючи до набору даних інформацію про вік, соціальний статус і особистісні риси учасників. Це дозволить прогнозувати поведінку з урахуванням індивідуальних особливостей. Крім того, науковці хочуть використовувати Centaur як інструмент для вивчення роботи мозку, щоб зрозуміти, як люди обробляють інформацію та приймають рішення, особливо в контексті психічного здоров’я.

Перспективи застосування цієї моделі вражають. Вона може стати основою для прогнозування поведінки в клінічних умовах, допомагати в розробці психологічних експериментів і навіть знаходити застосування в освіті. Наприклад, у майбутньому Centaur може моделювати, як різні методи навчання впливають на учнів, що може змінити підхід до викладання.

Звісно ж, технологія не буде зайвою й у сфері охорони правопорядку – поліція із задоволенням адаптує розробку для себе, щоб передбачати поведінку злочинців-утікачів. Однак розробники зі свого боку не згадують про такий варіант застосування.

Лишається відкритим питання, чи система просто імітує результати людських рішень, чи дійсно відтворює глибинні когнітивні процеси. Враховуючи, що вчені навіть до кінця не розуміють, як працює будь-який ШІ, в цьому випадку вони теж не зможуть надати відповідь.