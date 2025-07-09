Темний бік штучного інтелекту

Дослідження, проведене південнокорейськими вченими з університетів Чодан та Бексок, вже опубліковане в журналі BMC Psychology. Воно охопило 504 студентів-художників із шести університетів провінції Сичуань у Китаї. Результати показали, що студенти з вираженими "темними" рисами особистості, які входять до так званої "Темної тріади" (нарцисизм, психопатія, макіавеллізм), частіше використовують AI для створення робіт, видаючи їх за власні. Такі інструменти, як ChatGPT для текстів та Midjourney для генерації зображень, стають для них способом обійти академічні вимоги, пише 24 Канал.

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Ці риси особистості часто пов’язані з поведінкою, що межує з академічною нечесністю, такою як обман, плагіат чи брехня. Дослідники зазначають, що студенти з подібними характеристиками також схильні до прокрастинації та відчувають більшу тривогу щодо своїх академічних результатів, що лише посилює їхню залежність від технологій.

Окрім "Темної тріади", вчені звернули увагу на рівень матеріалізму серед учасників дослідження. Студенти, для яких зовнішнє визнання, нагороди чи похвала є ключовими мотивами, також частіше звертаються до AI, щоб досягти своїх цілей швидше та з меншими зусиллями. Це підкреслює, що не лише психологічні особливості, а й цінності людини можуть впливати на використання технологій у навчанні.

Використання ШІ у навчанні, особливо коли студенти видають згенерований контент за власний, створює серйозні виклики для академічної спільноти. Це явище порівнюється з плагіатом, що підриває самі основи й суть освіти. Автори дослідження пропонують переглянути навчальні програми, щоб зробити завдання менш вразливими до подібних зловживань. Також вони наголошують на необхідності навчати студентів етичним аспектам використання AI, пояснюючи ризики та моральні дилеми, пов’язані з цими технологіями.