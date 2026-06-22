ШІ-юрист вперше виграв справу у Великій Британії

Юридична фірма, що базується на штучному інтелекті, здобула свою першу перемогу в британському суді. Ця подія створює важливий прецедент для майбутнього автоматизації правової сфери.

Справу розглядали в суді дрібних позовів, розповідає Financial Times. Її сума становила 7 тисяч фунтів стерлінгів. Клієнткою стала Тамірес Камал Такідір, незалежна консультантка з управління персоналом, яка вимагала виплатити їй заборгованість за виконану роботу від компанії з готельно-ресторанного сектору.

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Для підготовки справи жінка скористалася чатботом Garfield AI. Система допомогла створити юридичні листи, підготувати необхідні документи та подати позов. Згодом справа дійшла до повноцінного судового розгляду в окружному суді Вандсворта. Засідання тривало три години, а суд заслухав свідчення семи окремих свідків.

Безпосередньо в суді інтереси позивачки представляв молодий баристер Домінік Лі з юридичної палати One Essex Court. При цьому він використовував документи, які підготувала саме система штучного інтелекту.

Я вважаю, що документи, які підготував Garfield AI, більш ніж відповідали потребам цього судового процесу,

– зазначив Домінік Лі.

У результаті суд став на бік позивачки. Ба більше, відповідач не лише програв справу щодо боргу, а й не зміг відстояти власний зустрічний позов.

Що таке Garfield AI

Garfield AI позиціонує себе як юридична компанія нового покоління. Її програмне забезпечення може самостійно складати юридичні листи, готувати позовні заяви, формувати захисні документи та інші процесуальні матеріали без участі юристів.

У травні 2025 року компанія стала першою AI-фірмою, яку офіційно схвалив британський регулятор Solicitors Regulation Authority, як зазначається на сайті Garfield AI. Станом на сьогодні вона залишається єдиною юридичною компанією у Великій Британії, яка повністю покладається на штучний інтелект у своїй роботі.

Сервіс працює зі справами вартістю до 10 тисяч фунтів стерлінгів (593 200 – 595 500 гривень). Його головна перевага – ціна.

Наприклад, підготовка досудового юридичного листа коштує лише 2 фунти стерлінгів, а оформлення позовної заяви – близько 50 фунтів стерлінгів.

Для порівняння, традиційні юридичні фірми часто виставляють рахунки на сотні фунтів за аналогічні послуги.

Чому ця перемога важлива

Генеральний директор Garfield AI Філіп Янг назвав рішення суду знаковим моментом для галузі.



Це історичний момент. Фрилансерка, яка виконала свою роботу і не отримала оплату, змогла довести справу до суду, відбити зустрічний позов і перемогти,

– заявив він.

Технічний директор компанії Деніел Лонг також наголосив на практичному значенні цього кейсу.

Ця перемога в суді стала важливим доказом того, що регульовані юридичні послуги на базі штучного інтелекту можуть допомагати реальним людям повертати реальні гроші через судову систему,

– сказав Лонг.

Особливо показовим виглядає той факт, що відповідача представляли традиційна юридична компанія з Манчестера та окремий баристер у суді. Попри це, сторона, яка використала AI-інструмент для підготовки документів, здобула перемогу.

ШІ дедалі активніше входить у юридичний бізнес

Успіх Garfield AI збігається з масштабними змінами в юридичній галузі. Великі міжнародні фірми активно інвестують у штучний інтелект, щоб автоматизувати рутинну роботу та скоротити витрати.

Останніми місяцями провідні юридичні компанії уклали низку партнерств із технологічними гігантами. Так, Freshfields підписала угоду з Anthropic у квітні цього року, а американський юридичний гігант Kirkland & Ellis на початку червня оголосив про співпрацю з Palantir.

Паралельно зростає занепокоєння щодо майбутнього молодших юристів. Саме їхню роботу – підготовку документів, аналіз контрактів та складання процесуальних матеріалів – штучний інтелект автоматизує найшвидше.

Втім, випадок із Garfield AI демонструє, що технологія вже виходить за межі експериментів. Якщо раніше AI допомагав юристам працювати швидше, то тепер він починає доводити, що здатен самостійно виконувати значну частину юридичної роботи та приносити реальні перемоги в суді.