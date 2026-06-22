Дело рассматривалось в суде по мелким искам, сообщает Financial Times. Сумма иска составляла 7 тысяч фунтов стерлингов. Истцом выступила Тамирес Камал Такидир, независимый консультант по управлению персоналом, которая требовала выплатить ей задолженность за выполненную работу от компании из гостинично-ресторанного сектора.

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Для подготовки дела женщина воспользовалась чат-ботом Garfield AI. Система помогла составить юридические письма, подготовить необходимые документы и подать иск. Впоследствии дело дошло до полноценного судебного разбирательства в окружном суде Вандсворта. Заседание длилось три часа, и суд заслушал показания семи отдельных свидетелей.

Непосредственно в суде интересы истицы представлял молодой баристер Доминик Ли из юридической палаты One Essex Court. При этом он использовал документы, подготовленные именно системой искусственного интеллекта.

Я считаю, что документы, подготовленные Garfield AI, более чем соответствовали требованиям этого судебного процесса,

– отметил Доминик Ли.

В результате суд встал на сторону истицы. Более того, ответчик не только проиграл дело о долге, но и не смог отстоять свой встречный иск.

Что такое Garfield AI

Garfield AI позиционирует себя как юридическая компания нового поколения. Её программное обеспечение может самостоятельно составлять юридические письма, готовить исковые заявления, формировать защитные документы и другие процессуальные материалы без участия юристов.

В мае 2025 года компания стала первой AI-фирмой, официально одобренной британским регулятором Solicitors Regulation Authority, как отмечается на сайте Garfield AI. На сегодняшний день она остается единственной юридической компанией в Великобритании, которая полностью полагается на искусственный интеллект в своей работе.

Сервис работает с делами стоимостью до 10 тысяч фунтов стерлингов (593 200 – 595 500 гривен). Его главное преимущество — цена.

Например, подготовка досудебного юридического письма стоит всего 2 фунта стерлингов, а оформление искового заявления — около 50 фунтов стерлингов.

Для сравнения: традиционные юридические фирмы часто выставляют счета на сотни фунтов за аналогичные услуги.

Почему эта победа важна

Генеральный директор Garfield AI Филип Янг назвал решение суда знаковым моментом для отрасли.



Это исторический момент. Фрилансер, выполнившая свою работу и не получившая оплату, смогла довести дело до суда, отразить встречный иск и победить,

– заявил он.

Технический директор компании Дэниел Лонг также подчеркнул практическое значение этого дела.

Эта победа в суде стала важным доказательством того, что регулируемые юридические услуги на базе искусственного интеллекта могут помогать реальным людям возвращать реальные деньги через судебную систему,

– сказал Лонг.

Особенно показательным выглядит тот факт, что ответчика представляли традиционная юридическая компания из Манчестера и отдельный барристер в суде. Несмотря на это, сторона, использовавшая AI-инструмент для подготовки документов, одержала победу.

ИИ всё активнее входит в юридический бизнес

Успех Garfield AI совпадает с масштабными изменениями в юридической отрасли. Крупные международные фирмы активно инвестируют в искусственный интеллект, чтобы автоматизировать рутинную работу и сократить расходы.

В последние месяцы ведущие юридические компании заключили ряд партнерских соглашений с технологическими гигантами. Так, Freshfields подписала соглашение с Anthropic в апреле этого года, а американский юридический гигант Kirkland & Ellis в начале июня объявил о сотрудничестве с Palantir.

Параллельно растет беспокойство по поводу будущего младших юристов. Именно их работу — подготовку документов, анализ контрактов и составление процессуальных материалов — искусственный интеллект автоматизирует быстрее всего.

Впрочем, случай с Garfield AI демонстрирует, что технология уже выходит за пределы экспериментов. Если раньше ИИ помогал юристам работать быстрее, то теперь он начинает доказывать, что способен самостоятельно выполнять значительную часть юридической работы и приносить реальные победы в суде.