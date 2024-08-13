Штучний інтелект керуватиме трафіком в одному з американських міст

Штучний інтелект прокрався в багато сфер повсякденного життя – освіту, науку, медицину, нашу роботу й дозвілля, програмування та інші. Його також пробують використовувати для оптимізації тих чи інших процесів. Одним із таких є дорожній трафік, де ця технологія раніше вже показувала себе дуже добре, зменшуючи затори. Те саме вже робить Бостон, місто у США, і, схоже, результати тут ще кращі.

Як це працює

Як повідомляє місцева радіостанція, проєкт під назвою "Зелене світло" реалізує Google. Згідно з задумом, у результаті місто зможе зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу шляхом покращення руху через перехрестя. Бот Google моделює трафік і передає рекомендації міським інженерам. Останні вже внесли зміни в роботу світлофорів на чотирьох перехрестях.

Дивіться також Для автомобілів створили особливу камеру, яка визначає алкогольне сп'яніння у водія

Як заявило місто, на двох таких перехрестях інтенсивність руху скоротилася більш ніж на 50% .

. Статистики щодо викидів поки що немає, але відомо, що інші міста по всьому світу, які використовують проєкт "Зелене світло", в середньому скоротили викиди на 10%.

Суть такої оптимізації полягає в тому, щоб розрахувати час у дорозі між світлофорами, кількість автомобілів, наявність пішоходів, аварій, погодні умови та інші показники, а потім підлаштувати швидкість руху машин так, щоб водії якомога менше стояли на світлофорі, або не затримувались там узагалі. Таким чином скорочується час активності машин, зменшуються викиди парникових газів, розвантажуються дороги й зменшується кількість і тривалість заторів.

Хоча за переписом населення у 2020 році Бостон не мав навіть мільйона жителів (675 647 осіб), місцеві постійно скаржаться на кошмарний трафік. Згідно з дослідженням, проведеним на початку цього року, дорожній рух у Бостоні є четвертим найгіршим у США і восьмим у світі. Тож використання ШІ може бути не таким вже й поганим варіантом для міста.

24 Канал раніше вже писав про аналогічний досвід цього ж проєкту в Ріо-де-Жанейро, Сіетлі, Гамбурзі, Бангалорі, Хайфі, Будапешті, Калькутті, Абу-Дабі, Гайдарабаді, Манчестері, Балі та Джакарті, що дало компанії величезний набір різноманітних умов для аналізу. Google вдалося скоротити час очікування на світлофорах на 30 відсотків. Усе, що вимагалося від водіїв, – це слідкувати за додатком "Google Карти", куди надходили вказівки від штучного інтелекту.