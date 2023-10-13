Як це працює

Проєкт під назвою Green Light використовує інформацію про рух транспорту з застосунку "Google Карти", а також штучний інтелект, щоб аналізувати ці дані й оптимізувати роботу світлофорів у містах. Інструмент одночасно моделює тисячі перехресть, створюючи загальну картину потоків руху по всьому місту.

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Міські інженери дорожнього руху ніколи не зрівняються з Google за ступенем поінформованості про дорожній трафік. Річ у тім, що корпорація збирає статистику з усіх пристроїв Android та автомобільних навігаційних систем. Наші телефони відправляють на сервери інформацію про своє місцезнаходження та швидкість руху в заторі, дозволяючи формувати загальну картину про ситуацію на дорогах.

Разом із тим дослідницькій команді Google також доступні інструменти штучного інтелекту, які вони самі ж розробляють. Фахівці компанії створили систему, яка поєднує всі доступні для компанії можливості, щоб допомагати водіям проводити менше часу на світлофорах і, як наслідок, пришвидшити рух та зменшити вуглецевий слід.

ШІ може легко масштабуватися, додаючи в систему все нові й нові дороги та перехрестя, щоб найкращим чином синхронізувати рух автомобілів. Інструмент здатний одночасно моделювати й аналізувати тисячі перехресть, створюючи загальну картину потоку руху по всьому місту. Цю модель можна тестувати у віртуальному середовищі, щоб забезпечити якомога більшій кількості водіїв "зелену хвилю" (оптимальну синхронізацію світлофорів на перехрестях), що скоротить час у дорозі, витрату пального і викиди.

Зараз ці рекомендації доступні через простий вебінтерфейс безкоштовно. Google заявляє, що впровадження цих змін у міську систему управління займає всього п'ять хвилин.

Попередні цифри вказують на можливість скорочення кількості зупинок автомобілів на 30% і скорочення викидів парникових газів на 10% на окремому середньому перехресті.

Першими містами, які випробували проєкт, є Ріо-де-Жанейро, Сіетл, Гамбург, Бангалор, Хайфа, Будапешт, Калькутта, Абу-Дабі, Хайдарабад, Манчестер, Балі та Джакарта. Це досить різноманітний діапазон умов водіння, але алгоритм скрізь упевнено впорався із завданням.

У Google стверджують, що 70 великих перехресть у цих містах, на яких тестується алгоритм, впливають приблизно на 30 мільйонів щомісячних поїздок на автомобілях.