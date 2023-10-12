Чатботи зі штучним інтелектом, такі як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google, споживають астрономічну кількість електроенергії та води. Згідно з останніми оцінками, ці потреби в енергії стрімко й невпинно зростають до епічних масштабів.

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Що відомо

У нещодавньому аналізі, опублікованому в журналі Joule, науковець Алекс де Вріс з Амстердамського університету в Нідерландах виявив, що до 2027 року ці серверні ферми можуть споживати від 85 до 134 терават-годин енергії на рік. Як зазначає New York Times, це приблизно дорівнює річному споживанню електроенергії Аргентиною, Нідерландами чи Швецією, або 0,5 відсотка від загальносвітових потреб в енергії. Подібне ми бачили лише в одному випадку – з божевіллям довкола криптовалют.

Це величезний вуглецевий слід, який, на думку експертів, повинен змусити нас зробити крок назад і переглянути величезні інвестиції, що вкладаються в сферу ШІ, не кажучи вже про вражаюче ресурсоємний спосіб роботи таких технологічних гігантів, як OpenAI та Google.

Назвати точні цифри складно, оскільки компанії, що розробляють ШІ, такі як OpenAI, не розголошують інформацію про своє енергоспоживання. Де Вріс вирішив оцінити їхнє споживання, проаналізувавши продажі серверів Nvidia A100, які складають приблизно 95% базової інфраструктури індустрії ШІ. Дослідник називає ці сервери Nvidia "енергозалежними звірами".

Можливо, в ідеалі нам потрібно трохи пригальмувати, щоб почати застосовувати рішення, які ми маємо. Давайте не будемо створювати нову модель, щоб поліпшити тільки її точність і швидкість. Але також зробімо великий вдих і подивимося, скільки ми спалюємо екологічних ресурсів,

– каже Роберто Вердеккіа, доцент Флорентійського університету.

Певні кроки в цьому напрямі вже зроблені. У Каліфорнії, де зосереджено найбільше великих розробників ШІ, прийняли два закони щодо розкриття інформації про клімат. Нові правила змушують такі компанії, як OpenAI і Google, разом із приблизно 10 000 інших фірм розкрити інформацію про те, скільки вуглецю вони виробляють.

Але навіть попри посилений контроль з боку регуляторів, сфера все ще значною мірою керується сама собою, і ШІ-компанії, ймовірно, продовжуватимуть спалювати величезну кількість енергії, щоб підтримувати роботу своїх сервісів.