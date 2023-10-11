ШІ-продукти Adobe відразу після випуску для масового користувача отримали багато схвальних відгуків – не лише через відмінну роботу, а й тому, що компанія для їхнього навчання використовувала виключно ліцензійний контент зі згоди його творців.

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Що нового

На своїй новій презентації Adobe анонсувала відразу три нові моделі генеративного штучного інтелекту, які додають потужні функції до програм редагування графіки, якими відома компанія.

Перш за все це модель Firefly Image 2 – генератор зображень для Photoshop, до якого входить широко обговорювана в мережі функція "Заливка". Розробник заявляє, що друге покоління технології генерує значно якісніші зображення порівняно з попереднім, особливо щодо дрібних деталей, таких як листя під час рендерингу природи, а також текстура шкіри, волосся, руки та риси обличчя при рендерингу фотореалістичних людей. Зображення, створені за допомогою моделі Firefly Image 2, мають вищу роздільну здатність і відрізняються більш яскравими кольорами та контрастністю.



Порівняння першого та другого покоління ШІ Firefly / Фото Adobe

Модель Image 2 також представляє нові можливості редагування на основі штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам налаштувати свої результати. Налаштування фотографій можна застосовувати як для ручного, так і для автоматичного регулювання глибини різкості, розмиття руху та поля зору створеного зображення – так само, як і для ручного керування фотокамерою.

Також було додано функцію "Підказки", щоб допомогти користувачам покращити формулювання своїх текстових запитів для ШІ, а також автоматично заповнювати підказки для підвищення ефективності.

Adobe також представила нову функцію "Генеративна відповідність", яка впливає на стиль створеного контенту, щоб він відповідав певним вимогам. Ступінь схожості стилів можна контролювати за допомогою повзунка.

До кінцевих результатів буде автоматично додано облікові дані контенту – цифрову "етикетку", яка додає метадані атрибуції та ідентифікує зображення як створене штучним інтелектом.

Adobe також представила нову векторну модель Firefly Vector для Adobe Illustrator, яка, за словами компанії, є "першою в світі генеративною моделлю ШІ для векторної графіки". Модель дозволяє користувачам створювати редаговані векторні зображення за допомогою текстових підказок, які автоматично розбивають кожен елемент графіки на "логічні" групи і шари. На відміну від традиційних файлів JPEG і PNG, векторна графіка (інакше відома як SVG) ідеально підходить для таких творчих людей, як дизайнери логотипів, оскільки її можна масштабувати до будь-якого розміру, не впливаючи на загальну якість зображення.



Модель Firefly Vector / Фото Adobe

Як і оригінальна модель перетворення тексту в зображення Firefly, Adobe заявляє, що модель Firefly Vector безпечна для комерційного використання, оскільки була розроблена на основі ліцензійного контенту, такого як Adobe Stock, та контенту, що перебуває в суспільному надбанні, тобто термін дії авторських прав на який закінчився.

Нарешті, Adobe представила Firefly Design, яка генерує настроювані шаблони для друку, постів для соцмереж тощо. Це певний аналог програми InDesign, але який працює на основі запитів до ШІ. Нейромережа використовує текстові підказки для створення повністю редагованих шаблонів для "всіх популярних співвідношень сторін". Вона має певну схожість з функцією Magic Design від Canva (ще одна платформа дизайну "все в одному", яка конкурує з Adobe Express), оскільки в обох сервісах користувачі можуть описати щось на кшталт "флаєра для пляжного відпочинку", щоб створити унікальні шаблони, замість того, щоб скидати окремі текстові та графічні ресурси на чисте полотно.



Firefly Design / Фото Adobe

Ці нові моделі поки що доступні лише в бета-версії, але, судячи з графіку релізу функції генеративної заливки Photoshop, чекати релізу лишилося недовго. Судячи з усього, вони будуть доступні як в офлайнових окремих програмах, так і онлайн в Adobe Express.