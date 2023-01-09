Штучний інтелект уперше виступить адвокатом на судовому засіданні

Професія адвоката опинилася під загрозою через наступ штучного інтелекту. Цікавий прецедент, якого чекають у лютому, дозволить ШІ виступити захисником у суді.

Компанія DoNotPay анонсувала амбітний експеримент, у якому під час справжнього судового засідання ШІ в реальному часі підказуватиме відповідачу, як правильно відповідати на запитання. Проєкт передбачає, що вперше в історії підсудного захищатиме чат-бот із навченою нейромережею. Якщо алгоритм програє справу, компанія компенсує всі витрати.

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Що відомо

Програма покликана заощадити гроші на адвокатах – принаймні так її описують самі розробники. Додаток запускатиметься на смартфоні, слухатиме судовий розгляд і інструктуватиме відповідача через навушник про те, що слід говорити.

Відомості про судове засідання засекречені. Частково тому, що подібні технології заборонені у багатьох країнах. Але представники DoNotPay знайшли, де і як провести випробування. Предмет спору – оскарження штрафу за перевищення швидкості. Це базова послуга, з якої розпочиналася робота DoNotPay. Як пояснює засновник компанії Джошуа Браудер, безліч людей уявлення не має про бюрократичні та юридичні тонкощі, через що втрачають гроші там, де цього можна було б уникнути.

Головною перевагою технології називають те, що вона не лінується вести багатогодинний діалог з оскарження штрафу, на відміну від живої людини. ШІ ввічливий, невблаганний, позбавлений емоцій і чудово розуміється на законодавчих актах – майже ідеальний адвокат. І це всього за кілька доларів.

Алгоритм раніше вже гарно показав себе в іншому експерименті. Він успішно розмовляв з менеджерами компанії Wells Fargo та зумів скасувати деякі нав'язані ними платежі.