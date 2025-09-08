Працівники зі знанням ШІ отримують більшу зарплатню, ніж їхні колеги – дослідження
Попит на фахівців зі знанням штучного інтелекту зростає, і компанії готові суттєво переплачувати за ці навички. Дослідження у США та Європі показують, що навіть поза сферою технологій AI додає десятки відсотків до зарплат.
Компанії дедалі частіше включають вимоги володіння AI до вакансій і пропонують за це фінансові бонуси. Додаткову оплату отримують навіть працівники у сферах, далеких від технологій, оскільки бізнесу потрібні спеціалісти, які розуміють можливості автоматизації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC.
Що показало дослідження?
Дослідження проаналізувало понад 1,3 мільярда вакансій, показало: середня надбавка за навички роботи з AI становить 28% або близько 18 тисяч доларів на рік. Якщо ж у вакансії зазначено кілька AI-компетенцій, доплата зростає до 43%.
Інші дослідження підтверджують цю тенденцію. Аналітики Foote Partners з'ясували, що практичні навички використання AI оцінюють на 19 – 23% вище, ніж базові сертифікати, які додають лише 9–11%. Згідно з глобальними даними PwC, у 2025 році фахівці зі знанням штучного інтелекту отримували до 56% більше, ніж ті, хто їх не має, і ця різниця значно зросла за останній рік.
У Великій Британії вакансії з вимогою AI приносили в середньому на 23% більше, ніж аналогічні посади без таких знань. Це перевищує надбавку за диплом магістра (13%), хоча й поступається рівню PhD (33%). Жінки й чоловіки з AI-навичками у середньому отримували зарплату на 12–13% вищу за конкурентів без них.
Чому ринок змінюється?
Експерти пояснюють це переходом до моделі "task-based hiring" – коли компанії шукають не лише дипломи, а передусім здатність ефективно виконувати завдання за допомогою нових інструментів. Особливо цінуються навички prompt engineering, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення разом з алгоритмами.
Водночас дослідження показують і ризики: більшість працівників поза IT-сферою ще не встигли здобути нові знання, тому нерівність у зарплатах може лише посилюватися.
Колишній топменеджер OpenAI порівняв спеціалістів зі штучним інтелектом із "зірками спорту", яких прагнуть залучити всі компанії.
Таким чином, AI перестає бути вузькою технічною спеціалізацією і стає новим стандартом професійних компетенцій. Ті, хто зможе адаптуватися, отримують найвищі зарплати на ринку, а ті, хто ні – ризикують залишитися позаду.
Які АІ-професії зараз у попиті?
Індустрія штучного інтелекту активно розвивається. Тож, організація Nexford надала перелік найактуальніших професій у сфері АІ, станом на 2025 рік.
- Інженер машинного навчання. Створює та оптимізує моделі машинного навчання для аналізу даних і прогнозування. Співпрацює з дата-саєнтистами й інженерами-програмістами для впровадження рішень на базі ШІ. Ця професія є однією з найважливіших у технологічних компаніях, оскільки всі системи ШІ значною мірою залежать від машинного навчання.
- Інженер комп'ютерного зору. Розробляє технології, які дозволяють комп'ютерам інтерпретувати та обробляти візуальні дані (зображення та відео). Ці технології активно використовують у таких сферах, як охорона здоров'я, безпілотні автомобілі та системи безпеки.
- Інженер з робототехніки (зі спеціалізацією на ШІ). Проєктує та створює інтелектуальних роботів, здатних виконувати складні завдання, наприклад, автоматизацію виробництва чи хірургічні операції. Робототехніка допомагає заповнити прогалини в трудомістких галузях.
- Інженер з обробки природної мови (NLP). Допомагає комп'ютерам розуміти й інтерпретувати людську мову за допомогою чат-ботів, віртуальних асистентів і систем розпізнавання мовлення. Поява таких платформ, як ChatGPT, робить цю навичку незамінною.
- Спеціаліст з генеративного ШІ. Працює над системами, які створюють контент (текст, зображення, музику), імітуючи людську творчість. Генеративний ШІ є основою для таких застосунків, як створення контенту, синтез зображень і навіть дизайн ігор.
- Дата-саєнтист (зі спеціалізацією на ШІ). Використовує штучний інтелект та предиктивну аналітику для розв'язання складних бізнес-завдань. Компаніям потрібні дата-саєнтисти для отримання цінної інформації зі зростальних масивів даних.
- AI-продукт-менеджер. Керує розробкою, запуском і масштабуванням продуктів на основі штучного інтелекту. Ця гібридна роль поєднує технічні знання зі стратегічним бізнес-мисленням.