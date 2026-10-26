Швеція заборонила ChatGPT та Claude у державних установах

Уряд Швеції офіційно обмежив використання популярних чат-ботів OpenAI та Anthropic для державних службовців. Головною причиною стали побоювання щодо витоку чутливої інформації на не контрольовані розробниками сервери.

Чому шведський уряд заблокував популярні нейромережі

Як повідомляє видання TechRadar, шведські посадовці більше не мають права використовувати ChatGPT від компанії OpenAI та Claude від Anthropic під час виконання службових обов'язків. Аудит використання ШІ-інструментів у Транспортній адміністрації Швеції виявив проблемні випадки застосування таких платформ.

Коли співробітники застосовують сервіси штучного інтелекту без корпоративної угоди, введена чутлива інформація може потрапити до розробників і використовуватися для навчання майбутніх моделей.

Відсутність корпоративного договору також створює проблеми під час перевірок використання ШІ та призводить до порушення європейських правил захисту даних, коли інформація виходить за межі цифрових кордонів Європи та обробляється в дата-центрах США.

Використання працівниками нерегульованих платформ, також відоме як Shadow IT, може мати наслідки для інформаційної безпеки Швеції,

– прокоментував директор з цифровізації та головний директор з інформаційних технологій Мікаель Веттеркранц.

Які інструменти залишили для роботи та що з іншими сервісами

Попри введені обмеження, шведські чиновники надалі зможуть працювати з платформою Microsoft Copilot, проте після внутрішньої перевірки для неї встановили значно суворіші заходи безпеки. Водночас обмежена кількість співробітників усе ж збереже доступ до ChatGPT та Claude через спеціальну захищену платформу для ШІ-асистентів.

Це не перший випадок, коли Швеція обмежує використання нейромереж для держслужбовців. Раніше країна заблокувала китайський сервіс DeepSeek через побоювання щодо порушення регламенту GDPR.

Сполучені Штати Америки також заборонили всі продукти та послуги DeepSeek через ризики доступу китайської влади до серверів компанії та застереження Міністерства внутрішньої безпеки щодо можливої наявності шкідливого програмного забезпечення.