Швеция запретила ChatGPT и Claude в государственных учреждениях

Почему шведское правительство заблокировало популярные нейросети

Как сообщает издание TechRadar, шведские чиновники больше не имеют права использовать ChatGPT от компании OpenAI и Claude от Anthropic при исполнении служебных обязанностей. Аудит использования ИИ-инструментов в Транспортной администрации Швеции выявил проблемные случаи применения таких платформ.

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Когда сотрудники используют сервисы искусственного интеллекта без корпоративного соглашения, введенная конфиденциальная информация может попасть к разработчикам и использоваться для обучения будущих моделей.

Отсутствие корпоративного соглашения также создает проблемы при проверках использования ИИ и приводит к нарушению европейских правил защиты данных, когда информация выходит за пределы цифровых границ Европы и обрабатывается в дата-центрах США.

Использование сотрудниками нерегулируемых платформ, также известное как Shadow IT, может иметь последствия для информационной безопасности Швеции– прокомментировал директор по цифровизации и главный директор по информационным технологиям Микаэль Веттеркранц.

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Какие инструменты остались в использовании и что с другими сервисами

Несмотря на введенные ограничения, шведские чиновники по-прежнему смогут работать с платформой Microsoft Copilot, однако после внутренней проверки для нее были установлены значительно более строгие меры безопасности. В то же время ограниченное количество сотрудников все же сохранит доступ к ChatGPT и Claude через специальную защищенную платформу для ИИ-ассистентов.

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Это не первый случай, когда Швеция ограничивает использование нейросетей для госслужащих. Ранее страна заблокировала китайский сервис DeepSeek из-за опасений относительно нарушения регламента GDPR.

Соединенные Штаты Америки также запретили все продукты и услуги DeepSeek из-за рисков доступа китайских властей к серверам компании и предупреждений Министерства внутренней безопасности о возможном наличии вредоносного программного обеспечения.