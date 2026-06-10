Велике місто США поставило на паузу дата-центри для ШІ: жителі втомилися платити більше

Стрімке зростання індустрії штучного інтелекту призводить не лише до технологічного розвитку, а й до конфліктів із місцевими громадами. Один із найбільших технологічних центрів США вирішив взяти паузу, щоб оцінити наслідки будівництва нових дата-центрів.

Міська рада Сіетл одноголосно підтримала річний мораторій на будівництво нових центрів обробки даних. Рішення було ухвалене 9 червня 2026 року, і воно робить Сіетл найбільшим містом США, яке тимчасово призупинило запуск нових проєктів такого типу. Про це пише Techradar.

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Чому Сіетл вирішив зупинити нові проєкти дата-центрів?

Мораторій не поширюється на об'єкти, які вже отримали необхідні погодження. Обмеження стосуються лише нових ініціатив, які ще перебувають на стадії планування або розгляду.

Головною причиною такого кроку стали побоювання щодо стрімкого зростання енергоспоживання, використання водних ресурсів, шумового забруднення та інших екологічних наслідків, які супроводжують масштабні дата-центри, необхідні для розвитку систем штучного інтелекту.

Громадське невдоволення почало швидко зростати після того, як стало відомо про плани чотирьох компаній побудувати до п'яти великих дата-центрів у місті та його околицях. За попередніми оцінками, сумарне споживання електроенергії цих об'єктів могло б досягти 369 мегаватів. Це приблизно третина від загального енергоспоживання всього міста.

Мешканці почали масово звертатися до міської ради із занепокоєнням щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію, збільшення обсягів електронних відходів, навантаження на енергомережу та скорочення доступних земельних ресурсів для житлового будівництва.

Особливо багато критики викликало питання співвідношення користі та витрат. На думку частини жителів, дата-центри споживають величезні ресурси, але створюють відносно небагато робочих місць.

Влада хоче підготувати власні правила

Членкиня міської ради Дебора Хуарес наголосила, що рішення не є спробою зупинити розвиток штучного інтелекту або заборонити діяльність дата-центрів. За її словами, річна пауза необхідна для розробки місцевих правил і нормативів, які дозволять контролювати майбутні проєкти та враховувати інтереси громади.

Інший член ради, Едді Лін, заявив, що влада отримала звернення від десятків тисяч мешканців.

"Мешканці Сіетла не повинні субсидіювати рекордні прибутки великих корпорацій, які отримують вигоду від буму штучного інтелекту", – зазначив посадовець.

Тиск на індустрію ШІ зростає по всій країні

Сіетл не єдиний регіон у США, де влада починає переглядати ставлення до великих дата-центрів. Останнім часом дедалі більше штатів і міст обговорюють обмеження для нових об'єктів через їхній вплив на енергетичну інфраструктуру та природні ресурси.

Раніше окремі муніципалітети вже вводили тимчасові або постійні заборони на будівництво дата-центрів, а в деяких штатах тривають дискусії щодо можливих обмежень для особливо великих комплексів.

Причина очевидна: сучасні моделі штучного інтелекту потребують дедалі більше обчислювальних потужностей, а отже й нових серверних комплексів. Разом із цим зростає навантаження на електромережі та системи охолодження.

Символічне рішення для технологічної столиці

Особливого значення ситуації додає той факт, що Сіетл є домівкою для двох найбільших технологічних компаній світу – Amazon та Microsoft.

Саме ці корпорації володіють найбільшими хмарними платформами у світі та є одними з головних рушіїв розвитку штучного інтелекту. Тому рішення міста стало своєрідним сигналом для всієї галузі: місцеві громади дедалі уважніше оцінюють не лише переваги технологічного прогресу, а й його реальну вартість для жителів. Протягом наступного року влада Сіетла має визначити, за яких умов нові дата-центри зможуть з'являтися в місті без надмірного навантаження на інфраструктуру та довкілля.