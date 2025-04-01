Ось як Signal відреагував на скандал у Білому домі

Після скандалу з витоком даних, коли редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг був доданий до групового чату, де високопосадовці адміністрації Трампа обговорювали атаку на хуситів у Ємені, завантаження зашифрованого месенджера Signal різко зросли. Розголос у пресі щодо витоку цих конфіденційних планів спонукав багатьох людей уперше ознайомитися з сервісом.

Signal зростає

За даними аналітичної компанії Appfigures, яка відстежує вплив скандалу на додаток Signal з першого дня, у день публікації новин про витік кількість завантажень по всьому світу зросла на 26%, що свідчить про цікавість користувачів до застосунку, яким користувалися члени адміністрації Трампа. Наступного дня кількість завантажень зросла до 193 000, а в середу досягла історичного максимуму в 195 000 скачувань. Для порівняння, у звичайний день Signal зазвичай отримує в середньому 95 000 нових користувачів, повідомляє 24 Канал.

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Якщо говорити лише про США, то там завантаження зросли на 45%, а в Ємені – на 42%.



Як скандал вплинув на популярність Signal / Фото Appfigures

Варто зазначити, що сам месенджер не був скомпрометований. Витік інформації відбувся не через хакерський злам, а через неуважність радника президента США з питань нацбезпеки Майка Волца, одного з учасників чату, який додавав туди людей. Адміністрація Трампа спробувала згладити серйозність ситуації, заявляючи, що нічого страшного не сталося. Але ЗМІ настільки рознесли цю історію, що вона з'являлась у найгучніших заголовках протягом усього тижня. Це не могло не привернути увагу користувачів.

Appfigures підкріплює зростання кількості завантажень старою приказкою: будь-який піар – це хороший піар.