Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

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У США обговорювали війну в Україні через Signal

Медійники з посиланням на двох американських чиновників повідомили, що радник Трампа з національної безпеки Майк Волц використав месенджер Signal для обговорення мирного врегулювання російсько-української війни.

Волц створив декілька конфіденційних та важливих для національної безпеки чатів у Signal із членами уряду США та модерував їх. В одному з листувань обговорювали посередництво Вашингтона між Москвою та Києвом і військові місії.

Проте не відомо, чи містилася в цих чатах якась секретна інформація, як це було під час ударів по Ємену.

Майка Волца досі не зняли з посади. Трамп радився, чи варто його звільняти, адже не хотів виглядати таким, хто піддається на тиск преси. Також він не хотів паралелей із минулим президентським терміном, коли вже за місяць звільнив одного з посадовців. Тоді говорили, що Трамп створює хаос.

Утім, непорозуміння з Волцом були і раніше, до скандалу з витоком даних. Він не зовсім вписується в команду президента. На відміну від Піта Гегсета, який міцно дружить з Трампом і Венсом. Тож скандал з дружиною Гегсета, який був після скандалу з Signal, також не вплинув на позиції очільника Пентагону в адміністрації.