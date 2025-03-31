Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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В США обсуждали войну в Украине через Signal

Медийщики со ссылкой на двух американских чиновников сообщили, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц использовал мессенджер Signal для обсуждения мирного урегулирования российско-украинской войны.

Уолтц создал несколько конфиденциальных и важных для национальной безопасности чатов в Signal с членами правительства США и модерировал их. В одной из переписок обсуждали посредничество Вашингтона между Москвой и Киевом и военные миссии.

Однако не известно, содержалась ли в этих чатах какая-то секретная информация, как это было во время ударов по Йемену.

Майка Уолтц до сих пор не сняли с должности. Трамп советовался, стоит ли его увольнять, ведь не хотел выглядеть тем, кто поддается на давление прессы. Также он не хотел параллелей с прошлым президентским сроком, когда спустя месяц уволил одного из чиновников. Тогда говорили, что Трамп создает хаос.

Впрочем, недоразумения с Уолтцом были и раньше, до скандала с утечкой данных. Он не совсем вписывается в команду президента. В отличие от Пита Хэгсета, который крепко дружит с Трампом и Вэнсом. Так что скандал с женой Хэгсета, который был после скандала с Signal, также не повлиял на позиции главы Пентагона в администрации.