Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Адміністрація Трампа має зберегти листування

Суддя Джеймс Боасберг зобов'язав відомства адміністрації Дональда Трампа зберегти повідомлення, надіслані з 11 до 15 березня в закритому чаті месенджера Signal, де високопосадовці США обговорювали удари по хуситах у Ємені.

У відповідь у Міністерстві юстиції США завили, що адміністрація Трампа вже працює над пошуком і збереженням повідомлень у Signal за цей період.

Варто зазначити, що, згідно з Законом про президентські документи, уряд США має зберігати всі обговорення і планування подібних операцій.

Що цьому передувало

Нещодавно головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував статтю, в якій стверджував, що радник Трампа з нацбезпеки випадково додав його до секретного чату в Signal. Там обговорювались подробиці майбутнього удару американських військ по Ємену, що мав відбутися 15 березня.

У чаті перебували лише 18 осіб, серед яких були акаунти високопосадовців, зокрема міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, керівник Національної розвідки Тулсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Після того, як про інцидент стало відомо, Дональд Трамп заявив, що присутність сторонньої людини в закритому чаті ніяк не вплинула на військову операцію.