Керівники розвідки Трампа, часом, не знали, що сказати й змінювали свої відповіді під час повторних допитів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico та CNN.

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Звинувачення адміністрації Трампа у витоку інформації

В центрі гострого питання про витік були директор ЦРУ Джон Реткліфф і директор національної розвідки Тулсі Габбард. Демократи опитували їх про те, як вони поводилися з конфіденційними розмовами та чи містила їх дискусія будь-яку секретну інформацію.

Хаотична стратегія адміністрації була повністю очевидна – пишуть у Politico. Габбард і Реткліфф використовували різні підходи, коли їх допитували.

Зверніть увагу! Спочатку обурення та викриття опублікували в The Atlantic, але Білий дім відкинув їх. Там це описали як "скоординовані зусилля" демократів і ЗМІ, щоб відвернути увагу від ударів адміністрації по хуситах, які мали на меті "змусити ворогів Америки заплатити й забезпечити безпеку американців".

Габбарт обрала стратегію ухилення. Вона категорично відмовлялася казати, що брала участь в чаті, але й не заперечувала свою присутність. Пані директор розвідки також наголосила, що в чаті не було секретних даних.

Реткліфф був більш войовничим. Він підтвердив свою участь у чаті, але стверджував, що це не є порушенням протоколу безпеки. Протягом слухання директор ЦРУ намагався захищати свої дії.

Керівники розвідки Трампа удвох твердо заявляли, що не повідомляли нічого секретного в чаті Signal.

Перекладання відповідальності на міністра оборони Гегсета

Багато чиновників навіть відкинули текст, який був детально описаний The Atlantic. Міністр оборони Піт Гегсет розкритикував звіт The Atlantic, коли виступав перед журналістами 24 березня. Він стверджував, що "ніхто не відправляв повідомлення про військові плани".

Проте під час слухання Гегсету почали ставити багато питань про те, хто є відповідальним за витік інформації. Раніше у The Atlantic заявляли, що Гегсет надсилав "чітку інформацію про зброю, цілі й час" та цю інформацію підтвердили в Раді національної безпеки США.

Габбард та Реткліфф прямо не критикували міністра оборони. Проте на питання, чи були засекреченими деталі щодо майбутніх ударів, які надіслав Гегсет, обидва переспрямували до міністра.

Я думаю, що найбільш причетною та найбільш винною людиною є міністр оборони, тому що він надав всю секретну інформацію,

– заявив представник республіканської партії Дон Бейкон.

Директор ФБР Кеш Патель мало говорив про чат в Signal. На наполегливе запитання двох демократів про те, чи буде ФБР розслідувати інцидент, Патель лише заявив, що був проінформований про це у понеділок ввечері та не мав нової інформації, щоб поділитися.