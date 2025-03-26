Руководители разведки Трампа, порой, не знали, что сказать и меняли свои ответы во время повторных допросов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico и CNN.

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Обвинения администрации Трампа в утечке информации

В центре острого вопроса об утечке были директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор национальной разведки Тулси Габбард. Демократы опрашивали их о том, как они обращались с конфиденциальными разговорами и содержала ли их дискуссия какую-либо секретную информацию.

Хаотичная стратегия администрации была полностью очевидна – пишут в Politico. Габбард и Рэтклифф использовали различные подходы, когда их допрашивали.

Обратите внимание! Сначала возмущение и разоблачения опубликовали в The Atlantic, но Белый дом отверг их. Там это описали как "скоординированные усилия" демократов и СМИ, чтобы отвлечь внимание от ударов администрации по хуситам, которые имели целью "заставить врагов Америки заплатить и обеспечить безопасность американцев".

Габбарт выбрала стратегию уклонения. Она категорически отказывалась говорить, что участвовала в чате, но и не отрицала свое присутствие. Госпожа директор разведки также отметила, что в чате не было секретных данных.

Рэтклифф был более воинственным. Он подтвердил свое участие в чате, но утверждал, что это не является нарушением протокола безопасности. В течение слушания директор ЦРУ пытался защищать свои действия.

Руководители разведки Трампа вдвоем твердо заявляли, что не сообщали ничего секретного в чате Signal.

Перекладывание ответственности на министра обороны Хегсета

Многие чиновники даже отвергли текст, который был подробно описан The Atlantic. Министр обороны Пит Хегсет раскритиковал отчет The Atlantic, когда выступал перед журналистами 24 марта. Он утверждал, что "никто не отправлял сообщения о военных планах".

Однако во время слушания Хегсету начали задавать много вопросов о том, кто является ответственным за утечку информации. Ранее в The Atlantic заявляли, что Хегсет посылал "четкую информацию об оружии, цели и время" и эту информацию подтвердили в Совете национальной безопасности США.

Габбард и Рэтклифф прямо не критиковали министра обороны. Однако на вопрос, были ли засекреченными детали относительно будущих ударов, которые прислал Хегсет, оба перенаправили к министру.

Я думаю, что наиболее причастным и наиболее виновным человеком является министр обороны, потому что он предоставил всю секретную информацию,

– заявил представитель республиканской партии Дон Бейкон.

Директор ФБР Кэш Патель мало говорил о чате в Signal. На настойчивый вопрос двух демократов о том, будет ли ФБР расследовать инцидент, Патель только заявил, что был проинформирован об этом в понедельник вечером и не имел новой информации, чтобы поделиться.