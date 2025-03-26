Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис речниці Білого дому Керолайн Левітт в X.

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Як у Трампа відреагували на новий матеріал The Atlantic

Левітт заявила, що у новому матеріалі The Atlantic про листування в Signal нібито "визнали", що це не були "військові плани". Цікаво, що в самій статті немає про це згадок.

Уся ця історія була черговою містифікацією, написаною ненависником Трампа, який добре відомий своїми сенсаційними вигадками,

– зазначила Левітт.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц також підтримав тезу про відсутність "військових планів", додавши, що іноземні партнери були заздалегідь попереджені про планування ударів по Ємену.

"ПІДСУМОК: президент Трамп захищає Америку і наші інтереси", – написав Волц в X.

Нагадаємо, що інцидент стався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував статтю, в якій стверджував, що радник Трампа з нацбезпеки випадково додав його до секретного чату в Signal. У ньому високопосадовці адміністрації Трампа обговорювали удари по Ємену.