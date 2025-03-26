Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в X.

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Как у Трампа отреагировали на новый материал The Atlantic

Левитт заявила, что в новом материале The Atlantic о переписке в Signal якобы "признали", что это не были "военные планы". Интересно, что в самой статье нет об этом упоминаний.

Вся эта история была очередной мистификацией, написанной ненавистником Трампа, который хорошо известен своими сенсационными выдумками,

– отметила Левитт.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц также поддержал тезис об отсутствии "военных планов", добавив, что иностранные партнеры были заранее предупреждены о планировании ударов по Йемену.

"ИТОГ: президент Трамп защищает Америку и наши интересы", – написал Волц в X.

Напомним, что инцидент произошел на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой утверждал, что советник Трампа по нацбезопасности случайно добавил его в секретный чат в Signal. В нем высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали удары по Йемену.