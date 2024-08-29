Як SSD: Silicon Power представила карту пам'яті microSD Express з рекордною продуктивністю

Компанія Silicon Power представила свою першу карту пам'яті microSD Express, SET320, яка може похизуватися швидкістю, подібною до SSD, у компактному форм-факторі промислового класу. Карти пам'яті SET320 ємністю до 256 ГБ розраховані на роботу в широкому діапазоні температур від -25°C до +70°C, що робить їх придатними для використання в складних умовах експлуатації.

Ключовою особливістю SET320 є використання інтерфейсу SD Express, який забезпечує виняткову продуктивність, що зазвичай притаманна твердотільним накопичувачам.

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Характеристики SD карти

Карта використовує інтерфейси PCIe Gen 3.0 x1 і NVMe, досягаючи швидкості читання до 820 МБ/с, що в 1,4 рази швидше, ніж у твердотільних накопичувачів SATA, і більш ніж у 8 разів швидше, ніж у традиційних карт microSD UHS-I. Швидкість запису досягає 640 МБ/с, що гарантує ефективну роботу з великими обсягами даних.

Попри високу продуктивність, SET320 зберігає звичний і універсальний форм-фактор microSD. Вона також має низьке енергоспоживання – всього 1,5 мВт, що забезпечує безперебійну роботу та високу ефективність.

Крім того, карта сумісна з пристроями, які підтримують звичайні карти microSDXC UHS-I, що робить її універсальним варіантом для різних застосувань.

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Silicon Power наголошує, що SET320 особливо добре підходить для застосунків штучного інтелекту, які вимагають швидких і надійних рішень для зберігання даних. Поява SET320 допоможе оптимізувати роботу ШІ застосунків та забезпечити належну швидкість на рівні заліза.