Всього за 500 доларів на місяць вчені можуть орендувати біологічний процесор на основі органоїдів людського мозку для своїх досліджень.

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Neuroplatform надає доступ до біопроцесорів, які використовують живі нейрони для обчислень, і можуть похвалитися рівнем ефективності в мільйон разів вищим, ніж у традиційних цифрових процесорів.

Технологія побудована на органоїдах – тривимірних тканинних структурах, вирощених з клітин людського мозку, які містять функціональні нейрони. Кожен органоїд містить приблизно 10 000 живих нейронів, пропонуючи виняткові можливості для навчання та обробки інформації.

FinalSpark наголошує, що біопроцесори на основі біологічних нейронів можуть зробити революцію в енергоспоживанні технологій, потенційно скоротивши мільярди ват, що використовуються в таких завданнях, як навчання великих мовних моделей. Така енергоефективність також може мати позитивний вплив на навколишнє середовище.

Платформа інтегрує апаратне, програмне та біологічне забезпечення, використовуючи багатоелектродні масиви (MEA), які містять органоїди людського мозку в мікрофлюїдній системі життєзабезпечення.

Ці органоїди з'єднуються і стимулюються електродами, а камери спостереження і спеціалізоване програмне забезпечення дозволяють дослідникам вводити дані і аналізувати результати роботи біокомп'ютера.

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Наразі у розробці Neuroplatform беруть участь п'ять великих дослідницьких інститутів, а дев'ять користувачів вже зареєстровані. Платформа пропонує чотири спільні органоїди, доступні за 500 доларів на місяць для кожного користувача, з безкоштовним доступом для певних проектів.

Очікується, що відкриття доступу до Neuroplatform прискорить біокомп'ютерні дослідження і допоможе розкрити потенціал цієї передової технології.