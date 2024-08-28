Всего за 500 долларов в месяц ученые могут арендовать биологический процессор на основе органоидов человеческого мозга для своих исследований.

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Neuroplatform предоставляет доступ к биопроцессорам, которые используют живые нейроны для вычислений, и могут похвастаться уровнем эффективности в миллион раз выше, чем у традиционных цифровых процессоров.

Технология построена на органоидах – трехмерных тканевых структурах, выращенных из клеток человеческого мозга, которые содержат функциональные нейроны. Каждый органоид содержит примерно 10 000 живых нейронов, предлагая исключительные возможности для обучения и обработки информации.

FinalSpark отмечает, что биопроцессоры на основе биологических нейронов могут произвести революцию в энергопотреблении технологий, потенциально сократив миллиарды ватт, используемых в таких задачах, как обучение больших языковых моделей. Такая энергоэффективность также может оказать положительное влияние на окружающую среду.

Платформа интегрирует аппаратное, программное и биологическое обеспечение, используя многоэлектродные массивы (MEA), которые содержат органоиды человеческого мозга в микрофлюидной системе жизнеобеспечения.

Эти органоиды соединяются и стимулируются электродами, а камеры наблюдения и специализированное программное обеспечение позволяют исследователям вводить данные и анализировать результаты работы биокомпьютера.

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Сейчас в разработке Neuroplatform участвуют пять крупных исследовательских институтов, а девять пользователей уже зарегистрированы. Платформа предлагает четыре общие органоиды, доступны за 500 долларов в месяц для каждого пользователя, с бесплатным доступом для определенных проектов.

Ожидается, что открытие доступа к Neuroplatform ускорит биокомпьютерные исследования и поможет раскрыть потенциал этой передовой технологии.