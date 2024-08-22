Такое решение особенно повлияет на производителей солнечных панелей, которые удовлетворяют значительную часть своих потребностей в сурьме благодаря китайскому экспорту.

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Как это повлияет на мировые рынки

Китай, который контролирует 48% мировых поставок сурьмы, в прошлом году экспортировал 83 000 тонн этого материала. Ограничения экспорта, надвигающихся, могут вызвать перебои и рост цен для иностранных производителей.

Сурьма имеет решающее значение не только в солнечной энергетике, но и в производстве свинцово-кислотных аккумуляторов и огнеупорных материалов. Ее важность распространяется и на оборону, где она используется в компонентах ядерного оружия, ракетах с тепловым наведением, приборах ночного видения и бронированных металлических сплавах.

Чем ее можно заменить

Хотя существуют альтернативные поставщики, такие как Таджикистан, Мьянма и Турция, на них приходится значительно меньшая часть рынка, причем Таджикистан является крупнейшим среди них, поставив в прошлом году 21 000 тонн.

Ожидаемый дефицит из-за ограничений Китая, вероятно, приведет к росту цен на сурьму, поскольку мировые покупатели будут пытаться обезопасить свои поставки.