Начался судебный процесс против OceanGate, компании оператора подводной лодки "Титан", потерпевшей трагическую катастрофу 18 июня 2023 года в результате имплозии (взрыв направлен внутрь).

К теме OceanGate приостанавливает деятельность после роковой аварии субмарины "Титан"

Родственники французского глубоководного исследователя Поля-Анри Луи Эмиля Наржоле первыми подали иск, требуя возмещения убытков в размере 50 миллионов долларов.

Наржоле, ветеран подводных исследований с 37 погружениями к обломкам Титаника, был среди пяти жертв, включая генерального директора OceanGate Стоктона Раша.

При чем здесь геймпад?

В иске отмечается использование игрового контроллера Logitech F710 стоимостью 30 долларов для навигации подводной лодки, утверждая, что такой недорогой и неподходящий элемент оборудования стал важным фактором инцидента.

Контроллер, который работает через Bluetooth, а не через проводное соединение, стал печально известным после аварии подводной лодки, что вызвало широкую критику и поставило под сомнение протоколы безопасности, которых придерживалась компания OceanGate.

Ключевые моменты судебного иска

Для навигации "Титан" полагался исключительно на игровой контроллер Logitech F710, и этот выбор был назван в иске критической ошибкой. Отмечается, что Раш (глава компании, который погиб в аварии) выбрал этот контроллер вместо того, чтобы инвестировать в индивидуальную навигационную систему.

Конструкция подводного аппарата с использованием углеродного волокна вместо более традиционного и долговечного титана называется еще одним серьезным недостатком. Склонность углеродного волокна к растрескиванию при многократном сжатии была известным риском.

Конструкция "Титана" предусматривала только одну физическую кнопку для включения, а все остальные функции контролировались с помощью сенсорного интерфейса. В иске утверждается, что такая зависимость от электронных систем, уязвимых к потере питания и сигнала, была опасной.

Компания OceanGate уже использовала игровые контроллеры. В частности, на предыдущем подводном аппарате компании, Cyclops I, использовался беспроводной контроллер Sony DualShock 3.

Иск не связывает имплозию с одной причиной, а скорее с сочетанием многочисленных ошибок в проектировании и строительстве. В нем утверждается, что катастрофа стала результатом "цепочки отказов", связанных с неправильно спроектированными или сконструированными деталями или системами.

В жалобе описываются действия ответчиков как "неосторожные, небрежные, грубо небрежные и безрассудные", и содержится требование привлечь их к ответственности за трагическую гибель людей.

Смотрите также Обломки авто не узнать: Tesla Cybertruck попал в первую смертельную аварию

После катастрофы "Титана" OceanGate пыталась исчезнуть из соцсетей и перенаправляла посетителей своего сайта на страницу с объявлением о приостановлении всех разведывательных и коммерческих операций.