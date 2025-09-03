YouTube почав активно перевіряти, чи всі учасники сімейної підписки Premium мешкають за однією адресою. Користувачі, які порушують це правило, отримують попередження про можливе блокування доступу до переваг платного тарифу. Це означає кінець епохи спільного користування підпискою з друзями чи родичами, які живуть окремо.

Сімейний план YouTube Premium дозволяє додати до п'яти учасників, однак ключовою умовою, яка існує щонайменше з 2023 року, є їхнє проживання в одному домогосподарстві з власником підписки. Як повідомляє Android Police, користувачі почали отримувати попередження від компанії про припинення дії підписки, інформує 24 Канал.

Як працює нова перевірка і що чекає на користувачів?

Донедавна YouTube не докладав зусиль для перевірки цього правила, але зараз ситуація змінюється. Платформа проводить "електронну перевірку" кожні 30 днів, щоб переконатися, що всі учасники живуть за однією адресою.

До речі, в Україні сімейний план YouTube Premium, який дозволяє додати до п'яти учасників, коштує 149 гривень на місяць, а в США 23 долари.

Користувачі, які не відповідають цій вимозі, почали отримувати електронні листи з попередженням про призупинення їхньої сімейної підписки через 14 днів. У повідомленні йдеться:

Схоже, ви не перебуваєте в тому ж домогосподарстві, що й ваш сімейний менеджер.

Після закінчення цього терміну доступ до переваг YouTube Premium (зокрема, YouTube Music та відео без реклами) буде припинено. Користувач залишиться у сімейній групі, але зможе дивитися YouTube лише з рекламою.



Повідомлення, яке почали отримувати користувачі YouTube Premium / Фото Android Police

Водночас у користувачів буде можливість зв'язатися зі службою підтримки Google, щоб "підтвердити право" та зберегти доступ.

Варто зазначити, що наразі перевірки не є масовими. Повідомлення про це з'являлися на Reddit протягом останніх кількох місяців, але поки що це поодинокі випадки.

Варто зауважити, що ця зміна політики почалася невдовзі після того, як YouTube почав тестувати новий план Premium для двох осіб.

YouTube Premium наслідує приклад Netflix?

Основною причиною є бажання компанії перетворити користувачів, які спільно використовують один акаунт, на нових платних підписників, що має збільшити доходи платформи.

YouTube не є першопрохідцем у цій ініціативі. Ще у травні 2023 року компанія Netflix розпочала масштабну кампанію проти спільного використання паролів за межами одного домогосподарства, розіславши відповідні повідомлення користувачам у 103 країнах, включно з Україною.

На такі повідомлення від стримінгового сервісу періодично скаржаться українські користувачі на Reddit.

За оцінками Netflix, на той час понад 100 мільйонів домогосподарств користувалися сервісом через чужі акаунти. Компанія запропонувала два варіанти розв'язання проблеми:

Додатковий учасник: Можливість доплачувати за кожного користувача, який не проживає з власником акаунту. Наприклад, у США ця опція коштує 8 доларів на місяць.

Перенесення профілю: Функція, що дозволяє користувачеві перенести свою історію переглядів та рекомендації на новий, окремо оплачений акаунт.

Тож дії YouTube є частиною загальногалузевої тенденції. Стрімінгові гіганти прагнуть монетизувати свою аудиторію максимально ефективно, що змушує користувачів переглядати свої звички та обирати між індивідуальною підпискою або дотриманням нових, більш жорстких правил.